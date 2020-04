OSVČ dostanou od státu jednorázově 25 tisíc

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečné činné budou zřejmě moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25 000 Kč jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem. Vládní návrh schválila ve stavu legislativní nouze Sněmovna. Finanční úřady o něj budou moci požádat kromě živnostníků třeba samostatní zemědělci nebo lékaři.

Pro schválení příspěvku hlasovalo všech 102 přítomných poslanců. Původní vládní předlohu výrazně změnil komplexní pozměňovací návrh, pod kterým jsou podepsáni předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) a místopředseda výboru Jan Volný (ANO). Připravilo ho ministerstvo financí a rozpočtový výbor ho doporučil. »Chtěla bych zdůraznit, že na přípravě tohoto pozměňovacího návrhu se podíleli také zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Komory daňových poradců,« uvedla před poslanci ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Tento návrh rozšířil okruh příjemců příspěvku.

Příspěvek 500 korun denně je určený především těm, koho ekonomicky poškodila situace kolem epidemie koronaviru. Vyplácet se bude za období od 12. března do 30. dubna. Zaměstnanců se týkat nebude. Na ty pamatuje vládní program Antivirus, který provozuje ministerstvo práce.

Na příspěvek mají dosáhnout lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost. O příspěvek budou moci žádat i podnikající studenti do 26 let. Nárok na peníze budou mít spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat budou moci i podnikající invalidní a starobní důchodci. Příspěvek nebude podléhat zdanění.

Se souhlasem ministryně Schillerové přijala Sněmovna pozměňovací návrh Zbyňka Stanjury (ODS) a Romana Kubíčka (ANO), aby bylo možné žádat o příspěvek e-mailem bez nutnosti mít elektronický podpis. K podání žádosti by tak postačilo mailem poslat naskenovaný podepsaný formulář. Má to zabránit tomu, aby živnostníci museli chodit na poštu nebo na finanční úřad. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura odhadl, že by na úřady přišlo asi půl milionu lidí. Návrh podporovala i Komora daňových poradců. Oba poslanci uspěli i s dalším požadavkem - ošetřovné vyplacené letos OSVČ nebude podléhat dani z příjmů.

Schillerová také upřesnila, že na příspěvek dosáhne i člověk, který pracuje na dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 korun měsíčně a současně podniká. Zato u lidí, kteří si na dohodu vydělají méně než deset tisíc, a tudíž se z jejich výdělku neodvádí pojistné, ale současně nepodnikají, je podle ministryně problém, protože nejsou evidováni. Podotkla však, že stále existuje systém státní sociální podpory, na který se můžou obrátit o pomoc.

Kdo přesně má nárok na příspěvek?

»Nárok na státní příspěvek mají živnostníci a drobní podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost jako hlavní, jde ale zároveň také o ty, kteří svou činnost vykonávají jako vedlejší. Jedná se rovněž o invalidní a starobní důchodce, podnikatele či podnikatelky na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo ty, kteří pečují o postiženého člověka. O příspěvek státu však nepřijdou ani další OSVČ – podnikající studenti a studentky, ale také ti, kdo pobírají ošetřovné, nebo OSVČ, které navíc pracují na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti,« vyjmenovala pro náš list okruh drobných podnikatelů Vostrá. Doplnila, že o tuto státní podporu mohou žádat rovněž živnostníci, pracující jako zaměstnavatelé.

Schillerová slíbila, že časem přijde na řadu také další diskuse o dalších »dohodářích«, tedy lidech, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce. Ti totiž zatím na bonus, jaký dostanou OSVČ, nedosáhnou, což hned po hlasování ve Sněmovně tvrdě kritizovala opozice, které neprošly pozměňovací návrhy, které by to změnily.

Původní vládní návrh vyžadoval, aby živnostníci doložili meziroční pokles tržeb za první čtvrtletí minimálně o deset procent. Další podmínkou byly loňské minimální hrubé příjmy 180 tisíc korun. Vládní návrh se však setkal s kritikou opozice i podnikatelů, kteří mu vytýkali, že na něj dosáhne málo lidí. Ministerstvo ho proto přepracovalo a poslanci předlohu přijali v pozměněném znění. Pokles příjmů už nebude třeba dokládat.

Předlohu ještě musí chválit Senát a podepsat prezident republiky Miloš Zeman.

(ku, jad)