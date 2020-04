Konspirace? Ne, realita!

Všichni žijeme v poslední době koronavirovou epidemií a snažíme se o to, abychom ochránili zdraví své i blízkých v našem okolí. Pak přišlo sprosté zneužití nouzového stavu a starosta Kolář s vedením Prahy 6 odstranil sochu Ivana Stěpanoviče Koněva. Trestní oznámení by tedy nepomohlo. Myslím, že vše bylo dokonale promyšlené hlavními objednateli. V otázkách morálních je to zcela jasné. Máme tu novodobý fašistický přístup, zvlášť když Kolář řekl, že se u Koněva scházela spodina. A my si rozhodně pamatujme, kdo odstranění sochy I. S. Koněva nejen provedl, ale i kdo na tom pracoval, a hlavně předložil zadání k odstranění sochy.

Následně v neděli několik aktivistů zakázaného politického hnutí »Jiné Rusko« vyvěsili na plot Velvyslanectví České republiky v Moskvě plakát s nápisem Stop fašismu a hodili na toto území dýmovnici. Podle českého velvyslance v Ruské federaci Vítězslava Pivoňky okamžitě zareagoval policista, který chrání budovu, a aktivisty začal pronásledovat. Zakázané politické hnutí »Jiné Rusko« založené mně kdysi sympatickým Garri Kasparovem deklarovalo, že tato akce je odpovědí českým úřadům na odstranění sochy Koněva v Praze 6.

Představte si, že jsem konspirátor a vidím v těchto věcech různé souvislosti. Tak nejdříve se odstraní socha I. S. Koněva, potom okamžitě v neděli proběhne napadení v Moskvě Velvyslanectví České republiky pátou nebo desátou kolonou, organizovanou a placenou Západem.

Tento proces má několik rovin. Někdo chce narušit vztahy mezi Ruskou federací a Českou republikou. Zároveň se to hodí k prohloubení rusofobie. Západ tedy kvůli sankcím může dodávat svoje zboží do nenáviděného Ruska místo firem z České republiky. Tím vlastně Ruská federace nepřímo financuje západní nadnárodní korporace, aby zpětně mohly živit tyhle páté kolony, které krvelačně touží po »Majdanu v Moskvě«. Takže tohle žádní ruští patrioti určitě nejsou, jen se za ně falešně vydávají a ve výsledku je vidět, že z těchto diverzních procesních akcí má prospěch ne Ruská federace a její občané, ale právě Západ.

Zdá se vám to jako konspirační teorie? Podle mě to naopak příliš dobře zapadá do mozaiky obecné analýzy současných procesů. Základní problém konspiračních teorií je ale ten, že poslední dobou všechno, co je označeno jako konspirační teorie, se prakticky z devadesáti procent vyplní.

Roman BLAŠKO