Nehoráznost nejvyššího stupně

Nevím, jak jinak slušně nazvat odstranění sochy maršála Koněva. Právě v těchto dnech, kdy se potýkáme s velkými problémy, jsme omezováni pro dobro nás všech, radnice Prahy 6 v čele se starostou a místostarostou zařídí odvoz sochy, která připomíná Pražanům osvobození nejen města, ale celé republiky Rudou armádou. Někteří představitelé si skutečně myslí, že mohou všechno, ať je to starosta Novotný, nyní vedení Prahy 6.

V dubnu a květnu před 75 lety už bylo jasné, že válka končí a lidé budou moci svobodně dýchat. Letos si toto výročí nebudeme připomínat tak, jak jsme byli zvyklí, ale určitě všichni individuálně zajdeme s kytičkou a svíčkou ke hrobům, památníkům a pomníkům těch, kteří nám přinesli svobodu. Čestní lidé na celém světě nezapomínají a jsou si vědomi nesmírných obětí, které druhá světová válka přinesla.

Proto zůstává rozum stát, že se ještě mohou najít tací, kteří neznají historii, překrucují ji a vybírají z ní jen to, co se jim hodí. Starosta a místostarosta Prahy 6 nemají úctu k dějinám, jinak by nemohli vůbec přijít s návrhem odstranit Koněvovu sochu. Zaštiťují se tím, že to schválilo zastupitelstvo a občané si to přejí, ale myslím si, že to není pravda. Přísloví »Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20« se přesně na ně hodí. Protože však mají hroší kůži, asi jim to vůbec nevadí.

Mám však velké obavy z toho, jak bude na situaci reagovat ruská strana. Představitelé Prahy a jednotlivých pražských částí si dělají, co chtějí, a podle toho to pak vypadá.

Brno, Praha a ostatní místa v naší republice si prostřednictvím všech poctivých a čestných občanů výročí konce druhé světové války v dostupných podmínkách připomenou a poděkují všem, kteří obětovali své životy za naši svobodu.

A jsem přesvědčena o tom, že na ty, kteří znevažují dějiny, si za pár let nikdo nevzpomene.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ