Pracující si musí solidaritu umět vyjádřit navzájem

Více než 10 milionů nezaměstnaných je nově v USA podle dostupných zpráv. Důsledek krize pandemie se promítá do krachu nejen živnostníků, malých, drobných a středních podnikatelů. Promítá se i do krachu velkých zaměstnavatelů. Americká společnost je silně třídně rozvrstvená - velké sociálně ohrožené skupiny pod hranicí bídy a na straně druhé tzv. »střední« vrstva, vychovaná po generace od první světové války žít na dluh od dětství až po smrt, sklízí hořkou daň. Takzvaná naprostá svoboda, neznající a bránící se alespoň minimálnímu sociálnímu a zdravotnímu povinnému pojištění, zabezpečujícímu alespoň jakýsi standard, chybí. Sliby prezidentů odvál čas. Ostatně ani »vyspělé západní demokracie« by tyto vymoženosti neměly, nebylo-li by Svazu sovětských socialistických republik a po druhé světové válce soustavy zemí budujících lidově demokratické a socialistické systémy.

Není správné zneužívat neštěstí druhých. Správné je vyjádřit solidaritu s americkým lidem. Myšleno ovšem tak, že tato solidarita nebude vyjádřena po způsobu vládnoucích elit Spojených států, např. jakým bylo americké humanitární bombardování Bělehradu. Nebo jako americká pomoc teroristům ze Syrské arabské republiky, bojujícím jednou proti legitimní vládě prezidenta Asada, jednou proti spojeneckým Kurdům. Jako bombardování okolí Damašku, Idlíbu, částí Golanských výšin. Nebo jednostranná podpora Izraele proti rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN proti právu Palestiny na samostatný stát.

Solidarita s americkými pracujícími musí vycházet ze solidarity vzájemné úcty a soudržnosti pracujících. Pokud ji vládnoucí elity či soupeřící kandidáti o post amerického prezidenta uchopí jako téma boje proti nebezpečné agresivitě Ruské federace, pak by pracující, pokrokové, levicové, sociálně demokratické a komunistické síly měly pochopit jako rozhodné ne plánovanému cvičení sil NATO v Pobaltí. To si ale musí uvědomit i například Evropské odborová konfederace či Strana evropské levice. Nesmí u nich zůstat pouze u slov a přitom pokračovat ve faktickém útočení, ostrakizaci a osočování Světové odborové federace. Ta dnes představuje téměř sto milionů autentických členů levicových odborových hnutí. Pravda, ponejvíce v Asii, Africe, ale právě i Severní Americe. Ani v Evropě již není bez reálné síly a významu. Právě toto hnutí solidaritu vyjádřit dokázalo mnohokrát a dokáže i nyní. Jsem o tom přesvědčen. Často ve světě svou radikalitou nahrazuje radikálnost politických sil.

Ani automobilový průmysl a velké firmy v České republice nemusí být a nejspíš nebudou ušetřeny negativních hospodářských dopadů včetně možných ztrát zaměstnání. Iluze konjunktury rychle zmizí. O podporu státu bude stát maminka samoživitelka s dětmi, nezaměstnaný kvalifikovaný dělník, technik, úředník, živnostník, drobný řemeslník, podnikatel. Podpora státu bude nutná a mezinárodní solidarita nezbytná. Bankovní kapitál klidně roztočí nové kolo života na dluh různými bankovními produkty. Jak by se hodila jedna státní investiční obchodní banka k regulaci půjček a úvěrů, po které komunisté dlouho volají!

Epidemie koronaviru by neměla být zneužita, lidské neštěstí by nemělo být zneužito a nadnárodní korporace a banky by neměly z neštěstí a utrpení jiných chtít zvýšit své zisky. Byl jsem svědkem, kdy i představitelé našeho bankovního sektoru se dohadovali, kdo a jak jim uhradí ušlé finanční ztráty. Nějak zapomněli bankéři, makléři pravicoví činovníci po vlastním volání o slabém, téměř zbytném státu.

Amerika varuje před velkou sociální bouří, která může propuknout. Levice nesmí zůstat zaskočena a nechat lidi napospas fašizujícím elitám. Nebezpečí je velké.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM a předseda OS ČMS