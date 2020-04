Ilustrační FOTO - Pixabay

Sezona F1 nezačne ani v Kanadě, závod byl odložen

Velká cena Kanady, kterou měla podle dosavadních plánů 14. června odstartovat nová sezona formule 1, byla kvůli koronaviru odložena. Oznámili to organizátoři závodu v Montrealu. Jde už o devátou letošní Grand Prix, která byla zrušena, nebo odložena.

Nový ročník mistrovství světa měl začít v polovině března, ale úvodní závod v Austrálii byl stejně jako Velká cena Monaka zrušen. Sedm následujících Grand Prix bylo odloženo. Podle provizorního kalendáře je nyní nejbližším závodem Velká cena Francie, která by se měla jet 28. června.

Pořadatelé závodu v Montrealu museli rozhodnout už nyní, protože jinak by nestihli do červnového termínu připravit trať. "Nejde o unáhlené rozhodnutí. Měsíc jsme to neustále řešili s vedením formule i zastupiteli Montrealu i vládou. Dostali jsme jasné instrukce, co se týče veřejného zdraví, a ty jsme uposlechli," uvedli v prohlášení.

Velká cena Kanady byla odložena jen pár hodin poté, co vedení formule informovalo o tom, že nejbližší závody by se v červenci a srpnu mohly uskutečnit bez diváků. Musela by to však dovolit situace s nákazou covid-19, která si zatím ve světě vyžádala 1,4 milionu nemocných a 80 tisíc mrtvých.

Zástupci Mezinárodní automobilové federace FIA, představitelé komise formule 1, Světové rady motorsportu a všech stájí se zatím shodli na prodloužení přesunuté "letní pauzy" o další dva týdny. Tradiční dvoutýdenní srpnová přestávka, která byla přesunuta na současnou nucenou pauzu, se z 21 dní natáhla na 35.

Kvůli výpadkům příjmů z letošní sezony už týmy sáhly k úsporným opatřením. Místo již dříve schváleného omezení rozpočtu na příští rok ve výši 175 milionů dolarů se dohodly na snížení na 150 milionů dolarů. Některé stáje dokonce navrhovaly jít jen na 125 milionů dolarů, s tím ale podle médií nesouhlasili lídři šampionátu Mercedes, Ferrari a Red Bull.

Šetří také organizátoři formule 1. Vedení seriálu se usneslo na snížení mezd minimálně o 20 procent, přičemž u šéfa F1 Chase Careyho by mělo jít o výrazně vyšší procento. Řadoví zaměstnanci byli posláni na nucenou dovolenou a budou pobírat 80 procent platu od státu.

