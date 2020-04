Kde jsou přátelé z USA?

Není to tak dávno, kdy vyrazil americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo na cestu po Evropě s kampaní „Amerika hledá spojence“. Během své evropské tour plival po Číně a Rusku, když tvrdil, že chce pomoci zemím v regionu čelit ruské a čínské snaze rozdělit EU a NATO.

Podle šéfa americké diplomacie, který měl na cestě za zády přes dvě stě amerických základen po celém světě, se totiž snažil pomluvit zejména Rusko, že se snaží podkopávat svobodu ve světě. USA si dlouhodobě hledají v Evropě prý spojence. Ale nevím, jestli je to správné pojmenování pro ty, kteří jsou pak odposloucháváni, nuceni k předraženým nákupům a manipulováni do rozhodnutí, která jsou ve prospěch nadnárodních korporací ovládaných americkými bankami, které zavinily krizi v roce 2008. A u některých díky své propracované propagandě mají úspěch. Trumpův tým je opravdu všehoschopný a má dost silný žaludek na to, aby spojence, se kterými si ještě nedávno plácali po ramenou, kdykoliv hodil přes palubu. Nebo jim alespoň zabavil zásilku potřebného zdravotnického materiálu nebo ochranných pomůcek na řešení pandemie. To se najednou z přátel USA stávají konkurenti nebo dokonce nepřátelé. V době, kdy jde do tuhého a kdy bychom měli maximálně spolupracovat a pomáhat si, americký prezident zabouchnul nejen před EU a celou Evropou dveře. Nákazu v USA podle něj „zaseli“ cestující z Evropy. To je ovšem už dlouho vyvrácené tvrzení, které hodně zavání příměrem „zloděj křičí, chyťte zloděje“. Věřím, že celý svět již brzy koronavirus porazí. Stejně tak jsem si jistý, že se Spojené státy brzy po pandemii oklepou a znovu začnou s celosvětovou náborovou kampaní „Kdo za to může?“. Doufám, že tentokrát vezmou někteří konečně rozum do hrsti a vzpomenou si, kdo nám v této nelehké době pomohl a kdo se k nám otočil zády…

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM