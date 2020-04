Ilustrační FOTO - Pixabay

Babiš vyzval občany, aby o Velikonocích zůstali doma

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval k tomu, aby lidé o Velikonocích dodržovali pravidla a zůstali doma. Neměli by podle něj navštěvovat příbuzné, být v uzavřených prostorech s mnoha lidmi či chodit na koledu. Předseda vlády to řekl v projevu odvysílaném třemi hlavními televizemi a Radiožurnálem. Doufá, že nikoho nenapadne o svátcích navštěvovat starší lidi, senioři jsou totiž nejohroženější skupinou obyvatel, uvedl. Velikonoce se podle premiéra mohou stát svátkem naděje v zápase s koronavirem, pokud lidé udrží disciplínu. Po svátcích vláda představí plán uvolňování opatření. Zákazy nebudou rušeny živelně, ale řízeně, řekl.

Babiš občany také požádal, aby nadále nosili roušky a dodržovali odstupy od ostatních, a to i při běhu a jízdě na kole v místech, kde se nachází víc lidí. "Mnozí z vás mě upozorňovali na to, že bohužel někteří lidé dokonce přestali roušky nosit. Pohybují se ve skupinách, posedávají na předzahrádkách a bez roušek. A to je špatně," řekl. Následující čtyři dny budou podle předsedy vlády rozhodující v boji proti koronaviru. "První poločas boje s epidemií jsme vyhráli 1:0, ale o celkovém vítězství se bude rozhodovat teď," poznamenal.

(čtk)