Ilustrační FOTO - Pixabay

České kluby se možná brzy vrátí k tréninku, čeká se na schválení

České fotbalové kluby by se brzy mohly vrátit k přípravě na hřišti po skupinách. Ligová fotbalová asociace, která řídí první a druhou ligu, připravila metodický tréninkový materiál a čeká na schválení od ministerstva zdravotnictví.

České profesionální kluby od 12. března, kdy vláda kvůli pandemii nového koronaviru vyhlásila nouzový stav, nemohou hrát soutěže a hráči trénují individuálně v domácích podmínkách. Na začátku týdne došlo vzhledem k příznivému vývoji nemoci covid-19 v Česku k uvolnění některých omezení pro sportování a vznikl tím prostor k tomu, aby se fotbalisté vrátili k přípravě na hřiště.

Vedení LFA metodický materiál konzultovalo s Klinickou skupinou covid-19 ministerstva zdravotnictví, která jej s kladným stanoviskem předložila ke schválení ministrovi Adamu Vojtěchovi. Pokud návrh projde, LFA rozešle do všech 32 profesionálních klubů potřebné informace.

"Předně bych rád poděkoval panu profesorovi Chlíbkovi z Klinické skupiny covid-19 a následně i samotnému ministerstvu za vstřícnou spolupráci. Profesionální fotbalisté jsou pro kluby hlavní aktivum. Proto je důležité a podstatné, aby si udržovali svou výkonnost, což v předchozích týdnech nebylo příliš možné," uvedl v tiskové zprávě předseda LFA Dušan Svoboda.

"Považujeme za stěžejní, abychom profesionálním fotbalistům zajistili maximální možné podmínky pro trénink. Především z důvodu, aby nebyli v případě ztráty výkonnosti diskvalifikováni na přestupovém trhu. Fotbal je jejich zaměstnáním a v současné situaci jsou omezeni v jeho výkonu," dodal Svoboda.

Tréninková jednotka na hřišti by neměla být limitovaná počtem osob, LFA přesto ve svém návrhu doporučuje rozdělit kádr mužstva na více menších skupin po šesti až osmi hráčích plus realizační tým. Skupiny by se měly prostřídat. Trénink budou muset týmy přizpůsobit povinnosti dodržovat minimálně dvoumetrové rozestupy a budou se tak muset vyvarovat například soubojovým cvičením.

Všichni zároveň budou muset dodržovat hygienická opatření, omezit kontakty na minimum a v areálu se zdržovat co nejmenší čas. "Nebude možnost využívat společné šatny a sprchy. Hráči se dostaví na tréninkovou jednotku již převlečení a po ní se osprchují až doma. Cesty na tréninkovou jednotku i z ní mohou hráči řešit pouze individuálně," uvedla LFA.

"Rovněž bude nutné zajistit, aby u hrací plochy, kde se koná tréninková jednotka, byla umístěna nádoba s dezinfekčním roztokem na očistění rukou a aby byla prováděna pravidelná dezinfekce míčů a tréninkových pomůcek," dodala LFA.

Trénovat po skupinách už začala například většina týmů v německé bundeslize. Česká nejvyšší soutěž byla přerušena po 24. kole, zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavba, která bude pro většinu klubů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž. Tabulku vede obhájce Slavia o osm bodů před druhou Plzní. LFA respektuje pokyny UEFA a chce první a druhou ligu dohrát.

(čtk)