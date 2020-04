Ilustrační FOTO - Pixabay

Bez roušek může ven zase více lidí

Vláda pokračuje v rozvolňování opatření, která zavedla kvůli nákaze novým koronavirem. Nově nemusí nosit roušky řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách či členové domácnosti jedoucí v jednom autě. Výjimku dostali i autisté.

O uvolnění povinnosti nosit v době epidemie koronaviru na veřejnosti přes ústa a nos roušky či jiné ochranné prostředky informoval po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nosit roušku už podle dřívější úpravy opatření nemusejí také děti ve věku do dvou let. Chránit si nos a ústa rouškou či šátkem nemusejí ani lidé při jízdě na kole či běhu v přírodě. V případě, že jich jede či jde víc, musejí dodržovat odstup dvou metrů.

Vicepremiér a ministr dopravy i průmyslu Karel Havlíček (ANO) informoval, že příští týden budou otevřeny další obchody. Jejich seznam doladí ministerstva průmyslu a zdravotnictví během Velikonoc. Pracovní tým podle Havlíčka nebude navrhovat uvolňování opatření podle oborů, ale podle velikosti ploch obchodů s přihlédnutím k tomu, do jaké míry se podaří eliminovat shlukování osob v provozovnách. »Jsme v situaci, kdy sledujeme a vyhodnocujeme, jak se to děje v jednotlivých zemích v Evropě. Docházíme k závěru, že nebudeme navrhovat oborové členění, ale členění podle metrů čtverečních, podle velikosti ploch, s přihlédnutím k tomu, do jaké míry se podaří eliminovat shlukování osob v jednotlivých provozovnách,« řekl Havlíček. Proces otevírání obchodů bude podle něj několikatýdenní, vláda ale nechce otálet.

Podle Vojtěcha by brzy mohly být zprovozněny i farmářské trhy. »Za velmi přísných podmínek by trhy mohly být realizovány, aniž by lidé konzumovali na místě potraviny. Pouze by si to koupili a odešli,« uvedl Vojtěch.

Zdravotníci již můžou čerpat dovolenou

Vláda také zrušila mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které zakazovalo zdravotníkům čerpat dovolenou po dobu nouzového stavu. Kabinet nouzový stav po úterním souhlasu Sněmovny prodloužil do čtvrtka 30. dubna, původně měl skončit tuto sobotu.

Zákaz dovolené pro lékaře i nelékařský personál schválila vláda v polovině března. »Netušili jsme v té době, jak velký zásah zdravotnictví dostane, kolik pacientů bude muset řešit, nyní víme, že jsme na tom velice dobře a naše kapacity pandemii zvládají,« uvedl Vojtěch.

Podle dalšího rozhodnutí ministerstva a vlády dostanou hejtmani k dispozici seznam studentů posledních ročníků lékařských fakult, kterým byla uložena pracovní povinnost po dobu nouzového stavu. »Pracovní povinnost dál platí, dáváme ale hejtmanům možnost, aby rozhodovali seznam studentů v jednotlivých oborech, aby mohli personální kapacity alokovat tam, kde jsou potřeba,« řekl Vojtěch.

Vláda také rozhodla o zařazení výrobců léčiv do režimu takzvané kritické infrastruktury. Léčiva jsou podle ní strategickou komoditou.

Na pomoc kultuře půjde 1,07 mld. Kč

Vláda také rozhodla, že na pomoc kultuře zasažené opatřeními proti koronaviru uvolní přes miliardu korun. Pro nezávislé umění z toho půjde 440 milionů korun, na podporu regionální kultury půjde 300 milionů korun. Pro příspěvkové organizace v resortu, kam mezi 29 institucí patří třeba Národní divadlo, Národní muzeum či Národní památkový ústav, půjde z balíčku zatím 300 milionů korun. Dalších 30 milionů korun půjde na zřízení programu na podporu zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií. Celkem vláda schválila na mimořádná opatření v kultuře 1,07 miliardy korun. Dotační programy, ve kterých bude MK podporu poskytovat, se vyhlásí v řádu týdnů.

Hlavním cílem navržených opatření je podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) zachování profesionální kulturní infrastruktury, která není zisková a nemá tedy žádné finanční rezervy. »Touto pomocí chceme udržet síť divadel, muzeí, galerií nebo orchestrů ve všech regionech. Všem těmto institucím současný zákaz činnosti způsobil zásadní výpadek příjmů a potřebují tak pomoci s provozními náklady,«

uvedlo MK.

Provoz úřadů bude omezen do 19. dubna

Úřady půjdou podle čtvrtečního rozhodnutí vlády v omezeném provozu do 19. dubna. Fungování úřadů je omezené od 16. března. Úřady mohou být otevřeny pouze v pondělí a ve středu na tři hodiny a ve všech případech, kdy je to možné, mají nahradit osobní kontakt s občany písemnou, elektronickou nebo telefonickou formou.

Od 20. dubna úřady provoz obnoví, Vojtěch ale upozornil, že bude nutné zachovat vyšší hygienické požadavky, jako je zachování odstupů mezi lidmi, zamezení shlukování lidí a zajištění dezinfekčních prostředků. Lidé by podle ministra i po otevření úřadů měli v největší možné míře využívat komunikaci s úřadem na dálku.

Celkový počet provedených laboratorních testů byl večer 114 854, počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19 5589, 309 uzdravených a v souvislosti s koronavirem zemřelo 113 osob.

(jad)