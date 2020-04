Ilustrační FOTO - Haló noviny

K volebním urnám půjdeme začátkem října

Podzimní volby do třetiny Senátu a krajských zastupitelstev se zřejmě budou konat v pátek a v sobotu 2. a 3. října. Odložené doplňovací senátní volby na Teplicku budou nejpozději v druhé polovině června.

O termínu podzimních voleb rozhodl prezident republiky Miloš Zeman. Rozhodnutí prezidenta musí spolupodepsat premiér Andrej Babiš (ANO).

Termín voleb vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Zeman tak měl na tento úkon čas do léta. Volby do Senátu i do krajů se musí konat ve třicetidenní lhůtě končící dnem uplynutí volebního období zastupitelů či senátorů.

V krajských volbách se volí každé čtyři roky, a to ve 13 krajích. V senátních volbách bude na podzim, stejně jako každé dva roky, obměněna třetina horní komory Parlamentu.

Ještě před podzimními volbami by na Teplicku měli jít voliči k volebním urnám pravděpodobně v druhé polovině června. Zákon, podle něhož budou muset být doplňovací senátní volby na Teplicku nejpozději do července, schválila Sněmovna. Pokud s tím bude souhlasit i Senát, prezident republiky bude muset volby vyhlásit před koncem května.

První kolo voleb by se mělo konat nejpozději 19. a 20 června, aby případné druhé kolo se dvěma finalisty mohlo být 26. a 27. června. Prezident má termín voleb stanovit alespoň 20 dní předem. Voliči budou vybírat z desítky kandidátů, mezi nimiž měli rozhodovat na jaře. Vítěz se ujme mandátu na zbytek Kuberova volebního období, tedy asi na čtyři roky. Mandát chce získat teplický primátor Hynek Hanza (ODS), ústecký hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) nebo ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (za Senátor 21 s podporou TOP 09, Liberálně ekologické strany a Strany zelených). Z deseti zaregistrovaných adeptů odstoupil kandidát Pirátů Tomáš Tožička kvůli kontroverzním vyjádřením na sociálních sítích.

(jad, ku)