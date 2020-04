Ilustrační FOTO - Pixabay

Noční hlasování. Boj o půdu na Ukrajině

V poslední březnový den 32 minut po půlnoci schválil ukrajinský parlament ve druhém čtení zákon o zrušení zákazu obchodování s půdou.

Snad, že k hlasování došlo v noci, či proto, že média se soustředí na průběh pandemie, zpráva zprvu trochu zapadla. Až po prostudování videonahrávky z jednání a zveřejnění textu zákona se objevily skutečnosti, které donutily napsat například ruskou agenturu RIA Novosti, že se Ukrajinci pokusili »přechytračit« Mezinárodní měnový fond (MMF).

Zasedání bylo svoláno na 30. března jako mimořádné. Obě skutečnosti se později ukázaly významnými. Na programu byly dva zákony – o půdě a o bankách. Bankovní, o němž se jednalo nejdřív, zakazuje soudní přezkumy rozhodnutí Národní banky. MMF o něj hodně stál kvůli oligarchovi Igoru Kolomojskému. Ten rozčílil vedení MMF už v roce 2016, kdy se ukázalo, že v jeho Privatbank zmizely dvě miliardy dolarů z první tranše, kterou MMF Ukrajině poskytl. MMF přikázal audit banky, který provedli američtí auditoři. Zjistili, že z banky zmizely nikoli dvě, ale pět a půl miliardy dolarů. Hrozil zánik banky. Tehdejší prezident Petro Porošenko nechal banku zestátnit. Formální rozhodnutí udělala ukrajinská Národní banka. Porošenko měl dobrý důvod banku zachránit, jde o největší peněžní ústav v zemi, má 20 milionů klientů.

Kolomojský, který většinou žije v Izraeli, se od té doby snaží banku soudně zase dostat do svých rukou. Podle izraelských zákonů prý nic neprovedl, šlo prý o jeho soukromý majetek. Nyní mu tedy nový zákon zatrhne soudní tahanice.

Do půlnoci bez jiskry

Na první pohled při studiu videonahrávky upoutalo, že jednání o půdě probíhalo bez jiskry, řečníci se pomalu střídali za parlamentním pultíkem, účast poslanců v sále se pohybovala kolem stovky, pronášely se dlouhé projevy prakticky bez obsahu. Jednání dělalo dojem, že ho poslanci, ať už vládní či opoziční, protahují. A tak tomu nejspíš i bylo. Jakmile odbila půlnoc, poslanci ožili a dožadovali se hlasování o zákonu o půdě. Museli ještě počkat, až se prezident Vladimir Zelenskyj domluví s dalšími třemi menšími stranami na podpoře zákona. Sám totiž neměl dost hlasů, řada jeho poslanců na jednání vůbec nepřišla. Zelenskyj se domluvil i se stranou svého úhlavního protivníka Petra Porošenka, potřeboval jeho hlasy. A tak třicet dvě minuty po začátku 31. března zákon parlament schválil.

Tři důvody pro soud

Vládní poslanci si zřejmě mysleli, že není důvod do parlamentu přijít, protože asi věděli, že se jeho jednáním bude zabývat Ústavní soud Ukrajiny. A to hned ze tří důvodů. Za prvé zasedání bylo svoláno jako mimořádné. Ústava zakazuje, aby se mimořádné zasedání svolávalo, když se určitá otázka začala projednávat při zasedání řádném, což bylo první čtení zákona o půdě. Za druhé, ústava přikazuje, že při jakémkoli parlamentním jednání musí být přítomny alespoň dvě stovky poslanců. To po většinu schůze nebylo. A konečně za třetí, zasedání bylo svoláno jako jednodenní, začalo 30. března a ve stejný den tedy mělo skončit. Přítomní poslanci se »pojistili«, skončili až 31. března. Ústavnímu soudu nabídli hned tři důvody, proč by měl rozhodnutí parlamentu zrušit. Ukrajinský politolog Ruslan Bortnik mluvil o poslaneckém »podrazu MMF«.

Zákon hodně změněn

Pokud jde o znění zákona, Bortnik uvedl, že se proti prvnímu čtení hodně změnilo. Zatímco první návrh počítal s prodejem až 200 000 hektarů do jedněch rukou, nyní je to 100 hektarů. Postupně se počet hektarů zvýší až na 10 000 v roce 2024, kdy budou moci nakupovat nejen fyzické, ale i právnické osoby. O tom, zda budou smět půdu nakupovat i cizinci, má nově rozhodnout referendum. Počítá se s tím, že cizincům občané kupovat nedovolí. Tomu se Bortnik zasmál, prohlásil, že ukrajinské občanství dostane každý, kdo si požádá. Úřady by žadateli občanství odepřely snad jen, jak se vyjádřil, »kdyby zabil vlastní babičku«. Vážně pak upozornil, že existuje dost příkladů, kdy bohatí lidé mají více státních občanství. Důležitá je podle něj další novinka předložená ve druhém čtení. Dál bude platit zákaz obchodování se státní půdou a s půdou obcí. Této půdy je na Ukrajině přes deset milionů hektarů.

