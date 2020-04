Kolik stojí život podle Šmuclera!

Není nic dražšího nežli lidský život. »Počtář« lékař a člen krizového štábu nominovaný TOP 09 Roman Šmucler náš život ohodnotil na 1,2 milionu korun. Ledové vyjádření zaskočilo i pragmatiky z vedení TOP 09 a nemile překvapil i politického matadora Kalouska.

Distancuji se od tohoto názoru ambiciózního zubního lékaře a také podnikatele. Možná má srdce z ledu a zcela mu v této době chybí empatie. Každý z nás ví, že lidský život má hodnotu nevyčíslitelnou, každý z nás by pro jeho záchranu obětoval cokoli. Lidé, kteří pomáhají různými sbírkami zachránit nemocné, jsou toho příkladem, se kterým se dnes a denně potkáváme. Nikdo z nás nelimituje cenu lidského života jako Roman Šmucler. Je otázkou, zda právě tato hektická doba neukazuje ty nejskrytější vlastnosti člověka, na povrch bohužel vyplouvají i ty, které by nikdo nečekal.

Jen by mě zajímalo, co na to svědomí lékaře, který složil Hippokratovu přísahu. Bude mít záchrana života limit Šmuclerových výpočtů?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM