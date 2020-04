Otevření škol?

Otevřít školy v půlce května? Zodpovědně mohu prohlásit, že žádné z navrhovaných i domnělých opatření nebude ve školách fungovat.

Metrové odstupy? Realita: Třída má kapacitu například 30 míst, tzn. 15 lavic, žáci sedí ve dvojicích 20 cm od sebe, většina škol nemá kapacitu zajistit každému jednu lavici. Dále přestávky, toalety, šatny, jídelny. Za žádných okolností nedocílíte ani minutu z celého procesu, kdy dítě odejde z domova a vrátí se zpět, ani půlmetrový distanc.

Hygiena? Realita: Žák se v průběhu přítomnosti ve škole tak 20krát dotkne částí, kterých se dotýkali druzí - kliky, futra, lavice. Mezitím tak 10krát strčí prst do pusy nebo si něco olízne. Čím mladší, tím horší. Jeden nakažený žák do týdne spolehlivě nakazí celou školu.

Ochranné pomůcky? Realita: Gely, roušky. Škola nemá personální kapacitu zabezpečit, vyžadovat a vymáhat jejich používání.

Prevence? Realita: Měření teploty při vstupu. Škola nemá personální kapacitu zabezpečit takové měření. Během 15 minut prostě nezměříte 600 žáků. A budeme obvolávat rodiče s každým kýchnutím nebo zakašláním? Dovedu si představit, jak se takový žák stane okamžitě terčem dehonestace spolužáků. A jedna aktivní matka se na FB zmíní, že tam a tam to už asi mají, a do týdne školu zavíráme znovu.

Do školy se musí dostat (tlačenice v MHD i vlaku). Šatny - skříňka na skříňce, tlačenice jeden přes druhého. Chodby, WC, tělocvičny. Jídelna - 80 míst u stolů a jedí skoro všichni z 600 lidí plus učitelé a správní zaměstnanci. Čas na oběd - od cca 11.45 do 13.50 musí se prostřídat všichni. Nekonečné fronty chodbou a okolo stolů. Nesmysl. Družina 30 dětí pohromadě až do pozdního odpoledne a večera, kdy sahají na hračky, výtvarné potřeby a venku asi ukázněně ve dvojicích chodit nebudou.

Naše školství tohle unese, není třeba teď tlačit na pilu, ale v získaném čase pomáhat zlepšit činnost škol tak, aby zase vycházeli již ze základních škol vzdělaní lidé, a ne jen děti, kterých jedinou znalostí je, že mají svá práva, ale také povinnosti.

Myslím, že v současné chvíli je rouška spíš národní placebo. Neznám téměř nikoho kromě zdravotníků, kdo by s látkovou rouškou zacházel skutečně tak, jak dle hygienických pravidel správně má. Dokončila bych tento školní rok ve stávajícím režimu. Vše se dá dohnat, rezervy se příští rok najdou. Bude to pro všechny náročnější, ale jiná cesta není. Maturity i přijímačky se dají asi v nějakém režimu zvládnout. MŠ a ZŠ bych ale nechala tak, jak jsou nyní nastavené.

Gabriela HUBÁČKOVÁ, stínová ministryně školství za KSČM