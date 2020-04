Prezident mnohé udivil

Vítám kroky vlády zaměřené na udržení vysoké zaměstnanosti a kupní síly domácností, a že kvůli tomu do ekonomiky pumpují horem pádem desítky miliard korun. Neznám v dnešní korona-krizi lepší investici – jaký to rozdíl od Kalouskových škrtforem!

Zároveň patřím k těm, co dosavadní operativní opatření ve snaze zabránit kolapsu poptávky berou jako kroky vynucené okolnostmi jen jako etapu »první pomoci« tu a tam již kolabujícímu pacientovi, ať již to jsou domácnosti či živnostníci. Není asi tajemstvím, že zhruba od půlky března se v poměrně úzkém kruhu lidí, kteří se dívají trochu z odstupu nejen na průběh korona-krize, na možnosti jejího co nejefektivnějšího překonání, diskutují i nástroje co možná národohospodářsky nejefektivnějšího restartu směrem k trochu »jiné«, než předkrizové podobě ekonomiky.

Impulzem těchto úvah je až překvapivě vysoký počet firem i firmiček, které – mnohdy »na koleně«, jindy v kooperaci s výzkumníky nacházejí způsoby, jak alespoň skromnou záplatou zalátat díry, které v systému příprav republiky na pandemii tohoto typu stačili vyvrtat svou hloupostí či fanatismem někteří dávno zapomenutí ministři a ministryně předchozích vlád »vykostěním« principu civilní obrany. Naštěstí ne úplně – integrovaný záchranný systém plus další, víceméně dobrovolné složky a iniciativa »obyčejných lidí u šicích strojů« – svými aktivitami dnes často situaci zachraňují.

Není důvod k jásotu – přece Gumárny Zubří vybavovaly sklady bývalé Civilní obrany od padesátých let skvělými víceúčelovými maskami – a dnes jen rychle navazují na svou naštěstí neztracenou profesionalitu. A nejsou bohudík poslední firmou, která reaguje v nouzi stejně prospěšně (když už byly zkraje krize sklady Státních hmotných rezerv u kritických položek vybrakované).

Ale mám na mysli mnohem strategičtější kroky vlády – zvážit, zda nezablokovat po nějakou dobu možnost převodu podniků významných pro ekonomiku ČR či jejího určitého regionu (třeba z hlediska zaměstnanosti, subdodavatelské pozice apod.) do zahraničního vlastnictví. Vybrané podniky, které nebudou schopny bez vážnější újmy korona-krizi překonat, pak v souladu s veřejným zájmem ochránit třeba formou nákupu jejich akcií apod. Stát by se tím stal držitelem obchodních podílů úměrně výši veřejných zdrojů směřovaných na jejich záchranu. Dnešním majitelům těchto firem, které je možné často považovat za zbytky dávno prošustrovaného »rodinného stříbra« podniků, kteří by této nabídky státu využili, dát právo na budoucí zpětný odkup jejich obchodních podílů. A vůbec bych se nebál v případech, kde současná krize ukázala slabá místa v hospodářské infrastruktuře, iniciovat založení nových firem – v jakkoliv smíšeném vlastnictví s podílem státu.

Na slogan, že »stát je tím nejhorším možným hospodářem«, mohl naletět jen naivní člověk podrobený mediální masáži už před skoro třiceti lety, kdy bylo započato s totální destrukcí státního a družstevního vlastnictví. Tehdy zkušení profíci z P. R. agentur poradili našim neoliberálům v čele s Klausem, Zielencem, Dybou, Dlouhým, Ježkem a spol., aby se nekompromisně vyhnuli slovu »zrušení zestátnění«. To by museli z kalendáře ihned vymazat 28. říjen jako Den znárodnění (k tomu došlo potichu až později), a používali pro lidi mnohem nesrozumitelnější pojem »privatizace«, případně »restituce«. Což se také stalo a dnešních 300 miliard korun salda z republiky odtékajících dividend každoročně je jen jeden z důsledků téhle finesy.

Za posledních dvacet let jsem měl možnost být v orgánech (představenstvu či dozorčí radě) tří obřích státních firem: Unipetrolu, Severočeských dolů a Exportní a garanční pojišťovny, a měl jsem možnost zblízka porovnávat výkonnost jejich managementu s kolegy v privátních firmách. Rozdíly nejsou žádné – jsou to (až na výjimky) – všechno týmy špičkových profesionálů. Obávám se, že varovné vyjádření pana prezidenta Miloše Zemana, ke kterému jinak chovám úctu a přátelství déle než půl století, k výše uvedeným námětům na možné strategické posílení pozice státu v klíčových firmách je dávno úplně »mimo mísu«, a asi nejsem sám, koho jeho vyjádření udivilo. Ale i pan prezident, který ostatně nikdy nekoketoval s neoliberálními doktrínami, má přece právo na omyl.

Jaroslav ŠULC