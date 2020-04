Korupce a přeplácení trochu jinak

Jak jsme si mohli v těchto dnech přečíst, americká strana obvinila Rusko z uplácení funkcionářů, kteří svého času hlasovali pro to, aby fotbalový šampionát v roce 2018 se konal v Moskvě a dalších ruských městech. Znovu se na přetřes dostává slovo korupce ve sportu. A vždy, jde-li o Rusko, obvinění přichází ze Spojených států. A aby na tom nebylo dost, obviňuje se celá východní velmoc a vylučováni jsou její sportovci. Také socialistická minulost u nás je stejně obviňována. Alespoň z užívání zakázaných podpůrných látek, jichž se zákaz v oné době netýkal, anebo dokonce nikdy podávány nebyly. Od té doby se navíc zpřísnily předpisy, přibyly jiné látky, což změnilo i názor na doping. Jenže tady se myslí nazpátek, obviňuje se z toho, co tehdy bylo normální. Nejen u našich sportovců, sportovců NDR, Sovětského svazu, ale i samotných Spojených států. O těch se ovšem »en block« nemluví. Nebráním, aby bylo jasno, žádného z konkrétních přestupníků, kteří porušovali tehdejší předpisy.

Dnes však znovu jde o Rusko. Neměl bych se tomu divit, protože u nás současná garnitura politiků, alespoň v Praze, se vůbec nečervená, když uráží, devastuje, ničí a lže. Mně však tentokrát nejde o naše politiky. Jde mně o tvrdou současnost, kdy zámořská velmoc se opět snaží provokovat. Podle hesla vše souvisí se vším, jde o obvinění, které zřejmě má zakrýt prohřešky samotné »svobodomyslné« Ameriky. V minulých dnech se totiž dostalo s ní »do křížku« několik zemí světa. A to kvůli podrazu, jaký v době, kdy jde mnoha lidem o život, předem vyjednané a zaplacené roušky a další materiál přímo na letišti před odesláním do Evropy, tedy do Francie, američtí »scouti« trojnásobně přeplatili dodavatele a náklad nemířil do Paříže, ale kamsi do USA. Ve stejné době pak další skupina podplacečů přesměrovala letadlo s potřebným zdravotním materiálem, jenž měl směřovat k ohroženým policistům v Berlíně, opět ve směru Státy. Ti američtí přeplácející se ani nečervenali. Proč také? První mocnost světa může všechno. I nejen přeplácet, ale i odposlouchávat dokonce hlavy exekutiv a další představitele států, ač jde o jejich spojence, a jako obyčejní fízlové pronikla do cizích státních tajemství. Z toho, co pak samy USA činí však dokonce přes kauzu Huawei obvinily Čínu. Jejich věrný sloužící, jistý český generál, pak zase varoval před »bezpečnostním rizikem«, jímž jsou dodávky z východu. Nic přitom nevadí, že právě USA si odtud přivážejí také miliony roušek. Dokonce na úkor jiných zemí. Možná, že právě to měl onen pan generál na mysli, tedy přesměrování našich objednávek opačným směrem, někam za Tichý oceán.

A jsme zase u onoho známého: Zloděj volá, chyťte... jistě si doplní každý z nás. Proto najednou tolik křiku o podplácení za dávno již uplynulým mistrovstvím světa v kopané.

Jaroslav KOJZAR