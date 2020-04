Vermontský socialistický senátor Bernie Sanders. FOTO - Wikimedia commons

Sanders vzdal nominaci, ale ne boj o volitele

Přestože vermontský socialistický senátor Bernie Sanders odstoupil z nominačního prezidentského soupeření se svým demokratickým rivalem Joem Bidenem, jeho jméno z hlasovacích lístků v primárkách a volebních shromážděních nezmizí.

Napsal to ve čtvrtek list The New York Times (NYT). Sanders chce dál usilovat o hlasy volitelů, aby posílil svou pozici v Demokratické straně a energicky prosazoval svůj levicový program, uvedl list.

Sandersovo odstoupení z boje znamená podle newyorského deníku velký zvrat nominačního zápasu, v němž po prvních primárkách v Iowě, New Hampshire a Nevadě byl 78letý socialisticky orientovaný demokrat považován za favorita. Následující porážky, zejména krach Sandersovy strategie v Michiganu a na Floridě, ale změnily podobu souboje, z něhož již de facto vzešel soupeř prezidenta Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách.

»Sanders opustil kampaň poté, co se mu podařilo téměř vlastníma rukama posunout demokraty doleva a změnit způsob, jakým shromažďují volební peníze. Místo lákání movitých stoupenců se spoléhal na armádu drobných dárců,« konstatoval s respektem NYT.

Sandersovo rozhodnutí bojovat dál v primárkách o volitele přesvědčilo podle listu některé demokraty, že netradiční pořádání srpnové volební konference, která se možná kvůli koronaviru uskuteční v omezeném měřítku nebo virtuálně, může Bidenovi prospět. Sandersovi stoupenci budou mít podle nich menší možnost průběh konference ovlivnit.

Kvůli koronavirové krizi vedení demokratů minulý týden posunulo nominační sjezd v Milwaukee z července na 17. srpna. Ve stejný měsíc oficiálně vyberou svého kandidáta do prezidentských voleb i republikáni. Prezidentské volby se konají 3. listopadu.

Realistický přístup

»Cesta k vítězství je v podstatě nemožná,« uvedl Sanders ve streamovaném středečním projevu svým stoupencům z domovského města Burlington ve státě Vermontu. »Dospěl jsme k závěru, že tato bitva o demokratickou nominaci nebude úspěšná, a proto oznamuji konec své kampaně,« dodal Sanders, který byl posledním, kdo stál Bidenovi v cestě k tomu, aby se stal Trumpovým vyzyvatelem v boji o Bílý dům.

Bývalého zástupce prezidenta Baracka Obamy, svého vrstevníka, označil za slušného muže, s nímž »bude spolupracovat na prosazování progresivních myšlenek«.

Senátor po sérii porážek se svým stranickým rivalem v posledních týdnech čelil výzvám, aby ze stranického klání odstoupil, a umožnil tak demokratům připravit se na prezidentské volby tím, že se sešikují za Bidenem. Nechtějí totiž opakovat zkušenost z roku 2016, kdy se Sanders o nominaci dlouho přetahoval s Hillary Clintonovou, která nakonec ve volbách překvapivě na počet volitelů podlehla Trumpovi (i když co do celkového počtu získaných hlasů Američanů ho paradoxně porazila – při nesmyslném nedemokratickém volebním systému v USA to ale nestačilo).

Sandersovi, který sám sebe označuje za socialistu a oblíbený je nejvíce mezi levicovými progresivisty, se nepodařilo získat podporu středových voličů demokratů ani zasloužilých stranických funkcionářů, kteří se většinově strategicky přiklonili na Bidenovu stranu.

Protlačil mnoho levicového

Podle agentury Reuters někteří Sandersovi stoupenci senátora vyzývali, aby z kampaně neodstupoval a tím ovlivňoval Bidenova politická stanoviska. Koronavirová krize však přesměrovala pozornost veřejnosti směrem k pandemii a Sanders přišel o možnost být slyšen. I tak se mu podařilo dostat do veřejné debaty demokratů mnoho svých návrhů, jako je přeměna systému soukromého zdravotního pojištění na státem financovaný model, zavedení minimální mzdy ve výši 15 dolarů (374 korun) či vyšší zdanění bohatých.

Biden k Sandersovu kroku vyjádřil respekt. Řekl, že si je vědom toho, jak těžké rozhodnutí to pro senátora muselo být. Dodal, že Sanders podřídil vše společnému cíli porazit Trumpa v nadcházejících volbách. »I když Sandersova kampaň skončila, jeho vliv na nadcházející volby zdaleka neskončil,« uvedl podle ČTK Biden s tím, že názorům Sanderse i jeho levicového stranického křídla bude naslouchat.

Demokratické klání o prezidentskou nominaci nicméně »dopadlo přesně tak, jak si to vedení Demokratické strany přálo«, napsal v reakci na Twitteru Donald Trump, kterému předvolební průzkumy přisuzovaly větší šance v přímém souboji s levicovým Sandersem než s centristou Bidenem. Zklamané Sandersovy stoupence šéf Bílého domu zcela absurdně vyzval, ať raději volí republikány…

Roman JANOUCH