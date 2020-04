Radim Schwab: Don Giovanni byl obrovská výzva

Radima Schwaba (41) není třeba čtenářům Haló novin zvlášť představovat. Svým silným, barvitým a nezaměnitelným barytonem a také svým charismatem je nepřehlédnutelnou součástí pražské i mimopražské muzikálové scény již přes dvacet let. Muzikál Monte Cristo z pera Karla Svobody, který se hrál v letech 2000-02 v pražském Kongresovém centru a v němž Radim ztvárnil roli mladého Edmonda Dantese, je nezapomenutelnou legendou pro všechny, kteří měli to štěstí muzikál zhlédnout. Následovaly další role v muzikálech Excalibur, Kytice, Kladivo na čarodějnice, Dáma na kolejích, Pardon My English, Klíč králů, Mata Hari, She Loves Me, Sibyla – královna ze Sáby a nezapomenutelný Fantom Opery, kterým se Schwab za 3,5 roku účinkování v pražské GoJa Music Hall zapsal do povědomí široké veřejnosti. Svůj bohatý muzikálový repertoár využívá na svých koncertech po celé zemi a i díky svému zvučnému školenému hlasu má stále víc příznivců. Teď se ale Radim pustil do nejtěžšího pěveckého žánru – opery, když pro liberecké Divadlo F. X. Šaldy nastudoval Mozartova slavného Dona Giovanniho.

Z muzikálu do opery – jak velký to byl skok?

Obrovský. Začíná to nastudováním, které je nesrovnatelně těžší. Jen pro představu. Za dobu, co jsem se učil recitativ ze scény na hřbitově, bych se naučil třeba pět muzikálových písní… A těch recitativů tam Giovanni má 14! Ne všechny jsou samozřejmě tolik obtížné, ale i tak to bylo dost těžké. Pak samozřejmě árie a všechno ostatní, co tam je…

Velký rozdíl je i ve způsobu zpívání. Nemáte port a žádného zvukaře, který by vám udělal sound, nebo pomohl, když máte třeba »rýmičku« (smích).

Již před lety jste se netajil tím, že máte dvě vysněné role: Fantoma Opery a Dona Giovanniho. Fantom se vám splnil před šesti lety a teď přišel na řadu i druhý profesní sen. Považujete se proto za dítě štěstěny?

Ano. Už jsem to někde v nějakém rozhovoru řekl, všechno, co jsem si přál, se vždy nakonec splnilo (úsměv).

Tak také jste hodně investoval – peněz, času, odříkání… Čím vás okouzlil právě Don Giovanni? Byla to tato slavná opera jako celek, anebo samotná legendární postava potrestaného prostopášníka?

Po hudební stránce je to překrásné dílo. Pamatuji se, když jsem ho slyšel úplně poprvé, byl jsem u vytržení. Bylo to neskutečné!

Opera je technické zpívání, čímž se, jak už jste naznačil, zcela odlišuje od muzikálů či jiných hudebních představení. Jak jste se s tím popral? Co bylo pro vás nejtěžší? Jak dlouho vám tedy trvalo nastudování celé role Dona Giovanniho?

Jednou z nejtěžších částí, jak už jsem zmínil, jsou recitativy. Učil jsem se to několik měsíců. Pak je třeba to technicky opracovat, a nakonec přijde samotné zkoušení. A že je co zkoušet. Doba, kdy operní zpěváci jen stáli a zpívali, už je dávno pryč… Pokud bych to měl k něčemu přirovnat, jsou to takové státnice na vysoké škole (úsměv).

W. A. Mozart je právem považován za hudebního génia své doby. Přes svůj krátký život napsal množství serenád, árií, symfonií, mší i oper. Don Giovanni je přece ale výjimečný z hlediska výrazovosti, nadčasovosti, nekonvenčnosti a zmíněné hudební geniálnosti. Celá opera je zároveň protkaná vtipem i romantikou a také na svou dobu odvážným pohledem na společnost. Vnímáte to podobně?

Ano. Myslím, že jsou to geniální díla a zůstanou tu navždy. Další a další generace je budou znovu a znovu s nadšením poslouchat, tak jako my.

V Šaldově divadle v Liberci, kde se Don Giovanni hraje po dlouhých 30 letech, přistoupili k značně modernímu pojetí této opery, zasadili děj do současnosti a jednotlivé postavy jsou charakterově trochu odlišné od těch původních. Jak vnímáte tyto změny? Považujete je za barbarství, anebo k nim přistupujete jako k celosvětovému trendu?

Nemusí vůbec vadit, když se jednotlivé postavy zasadí do současnosti. Otázkou spíš zůstává, jak vyzní celý režijní koncept - tedy dílo jako celek. Ale nechme to na divákovi, pro něj to celé děláme a záleží na něm, jak se mu každé jednotlivé představení, každá repríza, bude pak líbit…

Čím je liberecký Don Giovanni pro vás nejvíc zajímavý?

No teď zrovna je zajímavý tím, že se vůbec nehraje. Ostatně jako všechna představení, kvůli nastalé situaci (smutek).

Každopádně si velice vážím toho, že jsem mohl pracovat s tak skvělým panem dirigentem Stanislavem Vavřínkem, úžasným orchestrem a těším se, až ta současná situace pomine a budeme moct zase hrát.

Kteří další operní velikáni ve vás zanechali stopu?

Byla to určitě trojice tenorů Pavarotti, Domingo, Carreras, ale mám rád i René Flemingová, Kiri Te Kanawa nebo paní Gabrielu Beňačkovou.

A další skladatelé? Co třeba ty z období divácky dodnes nejúspěšnějšího verismu?

Andrea Cheniér od Umberta Giordana, to je neskutečné dílo! Nádhera! Nebo Pucciniho Tosca…

Myslíte si, že opera jako taková může oslovit i dnešní mladé generace?

Už oslovuje. Podívejte se do zahraničí (úsměv).

Máte ještě nějaký další profesní sen?

Novou, už třetí, desku a koncertní tour se symfonickým orchestrem.

Na kdy to tak vidíte výhledově a co na ní bude? Už máte představu?

Počítám, že tak do roka… Měl jsem celý koncept středomořských písní a árií, ale jak se ukázalo na základě zpětné vazby od našich fanoušků, oni by raději »love songy«, tedy ty zamilované krásné balady. A i rychlejší pecky s tímto nádechem. Středomořská tématika bude tedy nakonec až později (úsměv).

Jaké další projekty chystáte do budoucna?

Situace, jak víte, je teď komplikovaná, spousta koncertů se ruší a postihlo to i nás. Některé jsme museli přesunout až na podzim.

Aktuálně jde o projekty Mr. Muzikál 2020, Narozeninový koncert a pak Vánoční sen 2020. Chystáme také zcela nový koncept projektů s jednou agenturou. Pak přišla i nabídka na jedno divadlo.

Myslím si, že je teď ale nejdůležitější, ať jsou všichni zdraví a ať je vše brzo za námi.

Silvia ANTALÍKOVÁ

FOTO – Lenka HATAŠOVÁ, autorka a Divadlo F. X. Šaldy/Karel KAŠÁK