Ilustrační FOTO - Pixabay

Ubytování bezdomovců nám dává naději na přežití, říká hoteliérka

Síť Bohemian Hostels & Hotels (BOHO CO) se domluvila s pražským magistrátem a čtyři z jejích ubytovacích zařízení nyní fungují jako bydlení pro lidi bez domova. Poskytla tak přístřeší více než dvěma stovkám lidí. Poplatek, který hradí hlavní město, pokryje řetězci náklady na ubytování a poskytne práci a mzdu alespoň části zaměstnanců. V rozhovoru s ČTK to řekla výkonná ředitelka BOHO CO Babeta Schneiderová.

Smlouvu s magistrátem má hotel a hostelová síť uzavřenou zatím na měsíc. Magistrát podle Schneiderové nyní řeší, aby si lidé bez domova mohli požádat o příspěvek na bydlení, následně by smlouvu uzavírali už s jednotlivými lidmi. "Pro spoustu lidí je to opravdu kontroverzní věc. Nám to dává vědomí, že pomůžeme těm, kteří to potřebují, a navíc nám to dává šanci k přežití," řekla.

Kolem bezdomovců je podle ní vytvořeno velké stigma. "Od několika lidí z branže jsem dostala zprávy, jestli se neobáváme poškození značky. My si naopak myslíme, že tato aktivita dobře zapadá do filozofie celé naší společnosti," uvedla.

Magistrát podle Schneiderové oslovil několik organizací, včetně Armády spásy, které mají zkušenosti s ubytováváním sociálně slabých, a ty se starají o veškeré organizační a praktické záležitosti. Zaměstnanci hotelu, především uklizečky, se podle ní samozřejmě obávali nákazy, ale práci podle Schneiderové nikdo neodmítl. "Náš pan majitel šel první den sám uklízet, aby se přesvědčil, jak vše funguje," dodala.

Kvůli současné krizi BOHO CO zatím propustilo tři zaměstnance. Snaží se získat bezúročnou půjčku, požádalo v ní už v první vlně programu COVID. Řetězec měl v těchto dnech otevírat nový hotel. "Na začátku března jsme poslali únorové výplaty a na účtech nám zbylo pár set tisíc," uvedla dále Schneiderová. Pro hotely a další podnikatele v tomto odvětví krize podle ní rozhodně neskončí s uvolněním nouzového stavu, nebo hned po otevření hranic. Všichni podle ní vydělávají přes léto a ze zásob žijí v zimě. BOHO CO má podle ní běžně v lednu ztrátu desítky milionů korun. Hotelový průmysl se tak může potýkat s problémy minimálně rok, ale spíš další dva nebo tři. "V posledních týdnech jsem byla v kontaktu se zhruba padesáti hoteliéry a pouze jeden z nich má zásoby takové, aby mohl udržet své zaměstnance a nemít žádné hosty až do konce léta letošního roku," uvedla.

BOHO CO je síť sedmi hotelů a hostelů v Praze, jednoho hotelu v Olomouci a jednoho hostelu v Ghaně. Z provozního profitu ghanského hostelu letos postavila v jedné z nejchudších částí hlavního města Accra veřejné toalety, aby pomohla v místní infrastruktuře nahradit chybějící kanalizační systém, který má za následek vysokou úmrtnost dětí. V ČR zaměstnává zhruba 170 lidí.

V Česku platí od 16. března zákaz vstupu cizinců do země, stejně jako vycestování Čechů kamkoliv do zahraničí. V hotelech a penzionech se mohou ubytovat pouze lidé z důvodu výkonu práce nebo podnikání. Podle Asociace hotelů a restaurací ČR je nyní mimo provoz 95 procent hotelů a dalších ubytovacích zařízení.

(čtk)