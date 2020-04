Člověk plný slunce – Jurij Alexejevič Gagarin

Za pár dní si budeme připomínat datum 12. dubna 1961 a první let člověka do vesmíru. Byl jím letec a kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin. Někde jsem o něm četl, že to byl člověk plný slunce a také že vždy působil naprosto všedním dojmem, jen jeho představy a plány byly smělejší a smělejší. Jeho let byl mezníkem v historii lidstva a nebyl to ten »skvělý a demokratický« kapitalistický svět, kdo toho mezníku dosáhl. Byl to právě Svaz sovětských socialistických republik, kdo dosáhl prvenství a dobyl vesmír.

Jurij Gagarin sám viděl možnosti a význam dalšího dobývání kosmu. Jurij Gagarin řekl: »Chci věnovat svůj život, svou práci, své myšlenky a city nové vědě, která se zabývá pronikáním do vesmíru. Chtěl bych letět na Venuši, spatřit, co se skrývá pod jejími oblaky, chtěl bych vidět Mars a přesvědčit se, zda jsou na něm skutečně kanály. Měsíc už není vzdáleným sousedem naší Země. Myslím, že nebudeme tak dlouho čekat na let k němu.«

A jak píše Dr. Milan Codr ve své předmluvě knihy Gagarina a Lebeděva »Cesta ke hvězdám«, k uskutečnění těchto plánů pracoval Jurij s veškerou svou energií, jíž byl schopen. A Gagarin dodával »A budou stále složitější cesty. Na programu nebudou mít jen vědecké úkoly, ale budou zaměřovány stále víc i na praktické využití kosmonautiky. Cílem nás komunistů musí být přeci ulehčení života všech na naší planetě.«

První okamžiky v kosmu

Dne 12. dubna vstávali kosmonauti v 5 hodin a 30 minut moskevského času. Snídani z tub dostali v montážní budově, po ní následovala krátká zdravotní prohlídka. Deset minut před sedmou přijeli Gagarin a Titov, oba ve skafandrech, na startovní plošinu. Dvě hodiny před startem, v 7 hodin 10 minut, už byl Gagarin usazen na svém místě v lodi a navázal spojení s řídicím centrem. Po prověření spojení a přístrojů, které trvalo 20 minut, Gagarin už jen čekal na start. Při udržování kontaktu s kosmonautem se střídali Kamanin, Koroljov a Popovič, pro ukrácení čekání mu pouštěli do sluchátek písničky.

- Start Sojuzu 28 z Kosmodromu Bajkonur do kosmu. Posádka - Alexej Alexandrovič Gubarev a Vladimír Remek.

Dne 12. dubna 1961 v 9 hodin 7 minut moskevského času (6 hodin a 7 minut světového času) odstartoval Jurij Gagarin v kosmické lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. V době startu mu bylo 27 let.

Asi minutu po startu dosáhlo přetížení 3–4 G, poté se postupně snižovalo. Gagarin je snášel dobře, pouze puls mu vzrostl z klidných 64 na 150 úderů za minutu. Motor 2. stupně rakety (blok A) se vypnul později, než bylo plánováno; Vostok 1 proto nabral vyšší rychlost a místo plánovaného letu ve výšce 180–230 km nad povrchem Země se dostal na dráhu s parametry 181–327 km. Po 8 minutách a 36 sekundách letu dohořel motor 3. stupně, v 11. minutě se oddělil 3. stupeň rakety, ve 14. minutě Gagarin pocítil stav beztíže. Loď letěla automaticky, kosmonaut v průběhu letu udržoval spojení s řídicím střediskem, zapisoval svá pozorování a pocity (celou dobu letu se cítil výborně), když mu uplavala tužka, diktoval na záznam. V 57. minutě loď dosáhla maximální výšky 327 km. Gagarin trochu pojedl, napil se a začal se chystat na návrat.

Sestup byl komplikovaný. Loď navíc začala rotovat, což Gagarin oznámil na Zemi, nikdo mu však nemohl pomoci ani radou. Po 10 minutách automatika přístrojový úsek konečně odstřelila, loď se stočila potřebným směrem a rotace ustala. Teplota ochranného štítu dosáhla 2000 °C a přetížení 10 G. Ve výšce 7 km se odstřelil poklop průlezu, pilot byl katapultován a přistál na padáku vedle kabiny. V důsledku výše zmíněných odchylek v práci motorů loď nedoletěla do plánované přistávací oblasti jižně od Kujbyševa, ale přistála u vesnice Smelovka ležící nedaleko města Engels v Saratovské oblasti. Jeho kosmický let trval 108 minut.

Ano, první člověk ve vesmíru byl komunista a to musíme neustále připomínat. Nebyl jen voják, letec a kosmonaut, ale byl to hlavně člověk, kterému nebyly lhostejny zájmy společnosti. Gagarinovi se nevěnuje tolik pozornosti v dnešních sdělovacích prostředcích, jak by si zasloužil. Ale jméno Jurije Alexejeviče Gagarina však zcela určitě zůstane navždy spojeno s historií heroického zápasu lidstva s nekonečností vesmíru.

Roman BLAŠKO