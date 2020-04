Ilustrační FOTO - Pixabay

Plundrování domoviny

Během nynější krize způsobené šířením koronaviru se hodně mluví o válečném duchu podle vlasteneckého postoje, jaký Britové zaujali během bombardování za 2. světové války. Objevují se zprávy o dobrých skutcích a nezištném dobrovolnictví.

Ovšem i tentokrát - stejně jako za druhé války - je mnohem menší publicita věnovaná aktivitám těch, kdo zneužívají mimořádných okolností ani ne tak k pomoci ostatním, jako ke svému prospěchu, napsal zpravodajský server The Guardian.

Zatímco tradiční obrázek válečné Británie maluje národ táhnoucí za jeden provaz, pravdou je, že kriminalita stoupla o 57 % a odehrávalo se cokoli od pokoutních kšeftů na černém trhu a rabování vybombardovaných nemovitostí, až po padělání přídělových lístků a dokonce i vraždy maskované jako aktivita nepřítele.

Stejně jako se to děje nyní v některých zemích, i začátek války v roce 1939 vedl k předčasnému propuštění některých vězňů z vězení. Jedním z nich byl Billy Hill, elegantní gangster, který později vylíčil svou radost z toho, že mohl plundrovat svou domovinu, zatímco jeho národ bojoval proti Hitlerovi.

»Ten veliký, široký, krásný a tak výnosný černý trh vešel přímo do naší otevřené náruče,« líčí Hill ve své autobiografii nazvané Šéf britského podsvětí. »Jednoho dne by měl někdo napsat odbornou stať o britském válečném černém trhu. Byla to ta nejfantastičtější stránka civilního života během války.«

Předměty, které byly tehdy žádané - whisky, svíčky, cukr, žárovky a podobně - se možná liší od toaletního papíru, dezinfekce a plicních ventilátorů. Ale nedostatek a panika poskytly výhodné podmínky pro mazané podvodníky a z Hilla se po válce stal bohatý muž.

Během nynější krize se už objevily zprávy o krádežích a vloupáních do lékáren a skladišť. Policie v Essexu oznámila, že zatkla tři osoby v dodávce napěchované kradeným toaletním papírem. Koho by napadlo, že v zemi proslulé velkou vlakovou loupeží se jednou dají zloději na krádeže toaletního papíru? A kdo by si pomyslel, že doporučené oblečení zodpovědného občana roku 2020 bude zahrnovat oblíbené lupičské doplňky - masku a rukavice?

Během bombardování Londýna za druhé světové války nosili zloději přilby členů Výboru pro obranu proti leteckým útokům (ARP) a falešné pásky na rukávech, zatímco vybírali zboží z vybombardovaných obchodů. Nyní policie v Leicestershiru vydala varování před lidmi, kteří se prokazují velmi důvěryhodně vypadajícími průkazy, klepou lidem na dveře a nabízejí jim za úplatu testy na COVID-19.

Metropolitní policie varovala před podvodníky, kteří předstírají, že patří k výzkumné organizaci napojené na Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Ti kontaktují lidi prostřednictvím e-mailu a žádají je, aby klikli na falešné webové stránky. »Ty e-maily jsou často propracované a vypadají dost přesvědčivě,« varovala policie.

Britská vláda nyní slibuje kompenzaci lidem, kteří kvůli koronaviru přišli o práci, nebo jejichž podnik zbankrotoval. Během druhé světové války se po náletech německého letectva objevil nový druh podvodu, protože vláda vyplácela 500 liber lidem, kterým bomba zničila domov. V oněch důvěřivých dobách byl jistý Walter Handy »vybombardován« celkem devatenáctkrát. Nakonec ale padla kosa na kámen a Handy skončil na tři roky ve vězení za podvod.

To ale nebyl nejhorší podvod, o jaký se kdo během války pokusil. Za vrcholících náletů uškrtil Harry Dobkin svou manželku Rachel a nechal její tělo na vybombardovaném místě v Londýně v naději, že bude pokládána za oběť náletu, a ne manžela. Zločin mu neprošel, byl popraven oběšením ve věznici Wandsworth.

(čtk)