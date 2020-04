Ilustrační FOTO - Haló noviny

Klaus ml. chce vzít zákonodárcům platy a Senát by zrušil

Poslanci a senátoři by měli zůstat půl roku bez platu. Vyjádřili by tím solidaritu s lidmi, kterým kvůli koronavirové krizi klesly příjmy a na něž dopadne očekávaná ekonomická krize. Navrhl to nezařazený poslanec Václav Klaus mladší (Trikolóra). Reakce sklidil různé.

»Předkládaný návrh bude mít pozitivní vliv na státní rozpočet v důsledku úspory podstatné části nákladů na odměňování celkem 281 poslanců a senátorů, a to v řádu desítek milionů Kč,« odůvodňuje Klaus svoji předlohu. Zákonodárci by podle něj s ohledem na očekáváné dopady pandemie viru COVID-19, tedy ve druhé polovině roku 2020, neměli pobírat základní plat. O ostatní by nepřišli - veškeré náhrady výdajů a veškerá naturální plnění by pobírali dál.

»V krizi, která nás čeká, by měli jít poslanci příkladem,« je přesvědčen Klaus ml. Jde však ještě dál, namístě podle něj je jak zrušení Senátu, tak »zbytečných částí« státu. Činnost zákonodárců by se měla změnit tak, že by se scházeli jednou za měsíc a jinak by se věnovali svému občanskému povolání, odůvodnil šéf Trikolóry svůj požadavek. Koneckonců v březnu 2020 tomu podle jeho slov tak bylo. A tomu odpovídá odejmutí platu a ponechání náhrad na dopravu, na ubytování v Praze atd.

Jiní poslanci se ke Klausově předloze staví rezervovaně, hovoří i o populismu. Není navíc jisté, zda zákonodárci vůbec novelu zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci projednají do konce volebního období.

»Zatím nemohu osobně reagovat jinak, než že v současnosti pracuje Sněmovna ve zkráceném režimu legislativní nouze. Řeší tedy jen vybrané návrhy vlády, které splňují podmínky pro tento režim. Nové poslanecké návrhy nezačaly projednávat ani poslanecké kluby ani orgány Sněmovny. To ani formálně nemohou,« reagoval pro náš list místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Dolejš.

Návrh je spíš populistickým gestem

Návrh samotný je podle něj zatím spíše populistickým gestem Trikolóry, má právní vady, které mu brání dosáhnout realizovatelných úspor. Pokud by se přistoupilo k nějakým plošným rozpočtovým škrtům, měly by se podle Dolejše v jednotlivých rozpočtových kapitolách aktivně projednat. »Tak tomu bylo i před 10 lety. Na to je, předpokládám, poslanecký klub KSČM připraven. Zatím je ale situace taková, že plánovaný letošní rozpočtový deficit byl zvýšen ze 40 na 200 miliard. To znamená, že se zatím navyšují, a nikoliv škrtají výdaje,« prohlásil poslanec KSČM s tím, že otázku zákona, kterým by se dosáhlo nějakých úspor i v kapitolách Parlamentu ČR - ale i dalších ústavních činitelů - je třeba projednat následně napříč politickým spektrem. »Nemohu mluvit za ostatní, ale za sebe věřím, že věcnému řešení by náš klub rád šel vstříc,« dodal Dolejš.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan míní, že je namístě mluvit o solidaritě poslanců a senátorů a rozhodnout o úpravě platů podle negativního vývoje ekonomiky. »Ale nepobírání platů půl roku je absolutně populistický výkřik. Poslanectví je mou jedinou prací, nemám pašalíky v žádných správních či dozorčích radách, nemám jiné zaměstnání, nejsem sběrač funkcí,« řekl. »Nečekali jsme na návrh Václava Klause a začali jsme pomáhat ihned po vypuknutí pandemie, protože podle nás v podobných situacích platí více než kdy jindy, že kdo rychle dává, dvakrát dává,« komentoval předlohu šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek. Předseda SPD Tomio Okamura poukázal na to, že hnutí už dřív navrhovalo zamrazení platů politiků do příštího roku, poslanci ostatních stran návrh zamítli. »Budeme to nadále prosazovat,« řekl.

Základní měsíční plat poslance a senátora letos činí 90 800 korun hrubého. Například předsedové obou parlamentních komor si přijdou měsíčně na 243 800 korun a šéfové parlamentních výborů, komisí a delegací na 127 800 korun. Náhrady zákonodárců na dopravu, stravu a reprezentaci činí měsíčně 46 200 až 62 700 Kč hrubého. Kromě toho by jim zůstaly i peníze na poslanecké kanceláře, asistenty, analýzy, které však Sněmovna a Senát vyplácejí poskytovatelům těchto služeb.

Klausovu předlohu nejprve posoudí vláda, má na to měsíc. Vzhledem k tomu, že předkladatel nenavrhl její zrychlené schvalování ve Sněmovně už v prvním čtení, je prakticky jasné, že do července účinná nebude, byť by ji Parlament přijal. Vzhledem k množství návrhů zákonů a novel, které v dolní komoře jsou, je spíše možné, že se zákonodárci k předloze vůbec nedostanou a s koncem volebního období takzvaně spadne pod stůl.

