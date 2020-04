Ilustrační FOTO - Pixabay

Lhát se nemá

Bývalý místopředseda TOP 09 Michal Kučera uvedl na Twitteru lživou informaci, když tvrdil, že do lounského domova pro seniory poslala armáda perníky z Penamu, který patří pod Agrofert.

»Do našeho Domova pro seniory přivezla Armáda ČR dvě veliké krabice. Všichni očekávali, že to jsou testovací sady na COVID pro zaměstnance. V krabicích jsou ovšem velikonoční perníčky z Penamu,« uvedl Kučera na Twitteru. Následně se však musel za svůj výrok omluvit, pro změnu ale tvrdil, že perníky přinesl sympatizant strany premiéra Andreje Babiše.

»Sdělení Michala Kučery, bývalého poslance TOP 09, že armáda dovezla do domova důchodců perníčky od Penamu, byla lež opravdu nehorázná. Co takhle, pane exposlanče, se nejen omluvit, ale také věnovat seniorům nějaký ten dárek?« komentoval předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Následně se pozastavil i nad tím, že u Babišů se také něco popletlo. »Na pomlázku se odjakživa chodí až na velikonoční pondělí. Je třeba konstatovat, že zřejmě premiér založil novou tradici. Pomlázku měl ovšem úžasnou. Někdo předčasně chodí na pomlázku a druhý lže, a lež je v této hektické době neomluvitelná. Třebas bude paní Babišová vyšlehaná dvakrát, kdo ví,« uvedl Kováčik, čímž narážel na to, že Babiš zveřejnil své PR video s pomlázkou již v neděli.

(cik)