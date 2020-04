Ilustrační FOTO - Pixabay

Pro zdravotníky šijí i známé módní domy

Stejně jako v řadě dalších zemí i v Itálii zdravotnímu personálu v boji proti koronaviru chybí ochranné pomůcky a do boje s jejich nedostatkem se pustily módní domy.

Navzdory tomu, že v posledních dnech křivka epidemie začala v Itálii mírně klesat, italští zdravotníci jsou nadále vystaveni nesmírné zátěži a zároveň ohrožení z nákazy. Od počátku epidemie podlehlo nemoci COVID-19 přinejmenším 69 italských lékařů.

Například ústní roušky jsou stále nedostatkovým materiálem a lékaři často popisují svou situaci slovy: Posílají nás do války beze zbraní.

Italská vláda tak do svého mimořádného dekretu Cura Italia (Léčíme Itálii) ze 17. března zařadila článek, který umožňuje produkci ochranných pomůcek i podnikům, které se na tuto aktivitu obvykle nezaměřují. A protože výroba obličejových masek či sterilních obleků se neobejde bez krejčovských dovedností, do předních linií v boji proti pandemii se dostaly i proslavené italské módní firmy.

Zatímco značka Armani přetvořila všechny své výrobní linky v Itálii na produkci ochranných obleků na jedno použití, luxusní firmy jako je Gucci, Prada nebo Fendi se kromě toho pustily do výroby ústních roušek. Vedení Gucci přislíbilo dodávku 1 100 000 ústenek, zatímco Prada jich má dodat 110 000 a k tomu 80 000 ochranných obleků. Svou výrobu transformují nejen firmy specializující se na luxusní módu. Oblíbená značka punčochového zboží Calzedonia, sídlící ve Veroně, koupila nové stroje pro poloautomatickou linku, která jí umožní dodat do nemocnic 10 000 obličejových masek denně.

Za velkými podniky nezůstávají pozadu střední a menší módní firmy, pro něž je často jednodušší uzpůsobit výrobní procesy tak, aby odpovídaly novým požadavkům. To je případ firmy Paimex v toskánském Vinci, která za normálních okolností vyrábí látkové kabelky. »S nápadem vyrábět ochranné roušky přišel můj syn už začátkem února, hned když epidemie v Itálii vypukla,« řekl majitel firmy Rossano Papini. »Nicméně získat osvědčení od státních zdravotních úřadů nebylo vůbec lehké. Trvalo to alespoň tři týdny, než jsme dostali povolení naše roušky uvést na trh.«

Zdlouhavost schvalovacího řízení je vůbec problém, se kterým se italské regiony potýkají. Kritizoval to i Attilio Fontana, prezident regionu Lombardie, kde je nedostatek ochranného vybavení pociťován nejvíc. »Jako vždycky, naše byrokracie je hrozná a drží se pevně,« řekl Fontana.

I přes administrativní překážky se do produkce roušek pouští čím dál více podniků z módního sektoru. I kdyby totiž jejich výrobky nezískaly potřebné osvědčení, je stále možné je používat pro vlastní potřebu nebo je prodávat s jasným uvedením, že neodpovídají evropským normám.

Rekonverze módních firem vydatně přispívá státnímu zdravotnictví, ale nová aktivita pro zaměstnavatele představuje i možnost, jak zprovoznit své výrobní linky v době, kdy vláda zakázala veškerou produkci zboží kromě nezbytných potřeb. Současně to umožňuje nabídnout návrat do zaměstnání pracovníkům, z nichž mnozí špatně snášejí společenskou izolaci. »Všichni naši zaměstnanci tvrdí, že jsou rádi, že jsme nezavřeli továrnu a nabízíme jim nadále práci,« říká Papini. »Zároveň mají pocit hrdosti na to, že osobně přispívají k celonárodnímu úsilí potlačit epidemii koronaviru.«

Transformace výroby z módních doplňků na ochranné zdravotní pomůcky má zjevně výhody pro obě strany. Někteří cynikové dokonce tvrdí, že v časech, kdy slavné módní značky nemohou počítat s normálním odbytem, může alespoň jejich pomoc zdravotnictví posílit jejich obvyklé komunikační strategie.

(čtk)