Silný stát v krizových dobách

Za současné krize způsobené šířením nového typu koronaviru neustále útočí pravicové strany na kroky současné vlády. Od Miroslava Kalouska až po Petra Fialu nebo Víta Rakušana. Všichni tito pánové říkají, jak by to oni udělali lépe. Dokonce to došlo tak daleko, že se pan Kalousek nechal slyšet, že když ho pustí na ministerstvo financí, tak najde mnoho miliard za osm hodin. Možná je to kouzelník, nebo spíše chemik, jak nám již v minulosti ukázal, když byl ministrem financí.

Na jedné straně tedy můžeme najít zastánce neoliberální tradice, kteří říkají, že každý se má starat sám o sebe, o vlastní rodinu, a stát se do ochrany nemá co plést. Na straně druhé nalezneme zastánce silného státu, kteří prosazují možnost státních zásahů, chcete-li regulací. Pokud by se totiž stát při současné krizi do ničeho nepletl, tak by zcela jistě nastal chaos, protože by se nákaza šířila naprosto všude a nekontrolovaně. Nejen z tohoto důvodu je nutné, aby stát měl možnost zasahovat do ochrany obyvatel.

Podle neoliberálů jsou nejlepší soukromé kliniky a nemá se plýtvat na kliniky státní. Pokud bychom chtěli dopadnout jako v USA, kde je silná decentralizace a privatizace, tak můžeme v realizaci této myšlenky pokračovat. Jaké jsou nevýhody tohoto stavu? Stačí se podívat na to, jak v současnosti řeší boj s koronavirem v USA. Lidé, kteří mají vysoký finanční obnos, jsou léčeni přednostně. Pokud pověstný kapitál nemáte, jste odsouzeni, když ne k smrti, tak k utrpení a s nemocí se musíte poprat sami. Takže je důležité mít co nejvíce státních, případně v našich podmínkách krajských nemocnic, které budou zabezpečovat péči, která bude plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Neoliberálové však tvrdí, že je nutné zdravotnictví privatizovat, neboť státní systém podobnou zátěž nesnese a brzy zkolabuje. Jenže si musíme uvědomit, proč je vlastně snaha zdravotnictví privatizovat. Důvodem není to, že byste dostali lepší péči, ale hlavně, abyste si za ni zaplatili. Zdraví je silně lukrativní byznys a soukromé kliniky ve spojení s farmaceutickými firmami chtějí co největší díl tohoto koláče pro sebe. I v tomto případě je nutné, aby soukromých klinik bylo pokud možno co nejméně a byl kladen důraz na státní zdravotnictví, které se ale musí modernizovat a přímo konkurovat tomu soukromému. Nemám rád slovo konkurence, protože se v tomto případě na pacienta nahlíží jako na zákazníka a vše se točí kolem peněz. Bohužel žijeme v kapitalismu, kde se tato slova používají.

Je více než pravděpodobné, že po odeznění krize se opět objeví různé teorie, které budou tvrdit, že je nutné provést privatizaci školství a celého sociálního státu, neboť stát nebude mít na jeho provoz finance. Jako argument bude použito, že vláda musela investovat nemalé prostředky na udržení sociálního státu v době koronavirové krize. S tím souvisí otázka, co by dělali neoliberálové v této situaci. Nechali by všechno plavat, tak jako to dělají například ve Velké Británii nebo v USA, aby se s tím poprali sami lidé, nebo by také zadlužovali stát?

V oblasti antikomunismu se nevypařil ani boj proti Rusku a Číně, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zastánci boje proti těmto dvěma velmocem ještě nedávno horečně bojovali proti šíření čínského vlivu a Rusko bylo vykreslováno v nejhorších barvách jako démon, který má zničit Evropu. Horečně proti Číně neustále bojují zejména představitelé Pirátů (Praha) nebo ODS a v poslední době KDU-ČSL, proti Rusku vždy bojovala hlavně ODS, ale také TOP 09 a STAN. Očekával jsem, že někdo řekne, že současný stav způsobila komunistická Čína, která má ve všem typický šlendrián – tuto myšlenku naznačil lidovecký poslanec Marián Jurečka. Jenže jak je možné, že tvrdé restrikce pomohly šíření nákazy v Číně zpomalit? Pravděpodobně jsou lidé v Číně ochotni (nebo je jim nařízeno) poslouchat. To v decentralizovaných zemích tolik neexistuje.

Nábojem antikomunistů je tvrzení, že za komunistů by se současná nákaza tajila, až bychom všichni zemřeli. Nevím, jak vy, ale mně přijde, že nákazu tajily spíše státy, které jsou vyspělými demokraciemi, protože se bály paniky, a hlavně si myslely, že krize pomine stejně rychle, jak vznikla.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora