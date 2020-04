Být na jejich místě, mlčel bych

Slyšet předsedu Fialu, jak kritizuje opatření vlády a jak by, kdyby on byl v jejím čele, to dělal jinak, tedy dobře, je tristní. Stále jsou totiž pamětníci let po »Velkém listopadu«, kdy předchůdci Petra Fialy vedli vládu a stáli v čele různých ministerstev. Také armáda a vnitro měly již na konci společného státu své šéfy povolné, či dokonce inspirátory některých rozhodnutí, která se později projevila jako scestná.

Jedním z takových bylo i zrušení vojenské a bezpečností složky země, mající v náplni čelit problémovým situacím. Ano, šlo o Civilní obranu. To bylo v době, kdy předsedou federální vlády byl Jan Stráský, české pak Václav Klaus, ministrem vnitra Jan Ruml (všichni členové ODS) a obrany Luboš Dobrovský z OH, kterého na pár měsíců vystřídal generál Andrejčák z Mečiarova hnutí. V téže době ve funkci předsedy skupiny poradců premiéra působil i Miroslav Kalousek, člen KDU-ČSL. Sám Petr Fiala tehdy zastával funkci předsedy Zemského výboru české sekce Panevropské unie (Paneuropa-Union Böhmen und Mähren). Z této funkce provázel po Moravě a Brnem Otto Habsburka, doprovázeného dokonce mluvčím Sudetoněmeckého landsmanšaftu a výkonným místopředsedou německé Panevropské unie (Paneuropa-Union Deutschland) Berndem Posseltem. Dnes tuto informaci na webu nenajdete, byla zřejmě příliš výbušná a mohla by způsobit Občanské demokratické straně potíže.

Civilní obrana, jako součást československých ozbrojených sil, byla cvičena k tomu, aby zasahovala ve složitých situacích. Měla pro to i patřičné technické prostředky. Za dobu, co existovala, tedy od roku 1950, napomáhala řešit tisíce těžkých problémů. Namátkou jmenujme povodně na jižním Slovensku, lesní a další kalamity atd. Plné sklady různého materiálu, jenž byl připraven sloužit v době potřeby, byly poté zlikvidovány a rozprodány. U toho všeho byla ODS. Dnes Petr Fiala, bývalý učitel dějepisu, jenž se nikdy problémem obrany státu nezabýval, kritizuje vládu a přitom dosud »seděl za bukem« namísto, aby se nějak pozitivně přičinil o zmírňování dopadu pandemie.

Jde o vládu, které my, žijící v regionech, můžeme jenom děkovat, že zatím jsme na tom lépe než jiné země, ať již jde o Itálii, Španělsko či Spojené státy.

Být tedy předsedou ODS, mlčel bych, stejně jako kdybych byl předsedou poslaneckého klubu TOP 09 bratrem Kalouskem.

Jan PEHE