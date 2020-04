Jsme zhnuseni chováním politiků v Praze

»Je velmi nechutné se dívat na počínání některých veřejných osob v Praze, hlavním městě naší země,« ať už jsou to starosta Ondřej Kolář (TOP 09) spolu s radními Prahy 6 nebo primátor hlavního města Hřib (Piráti) a také starosta Řeporyjí Petr Novotný (ODS). »Ale co bychom mohli očekávat jiného od těchto lidí v dnešní době, jejichž čin si nezadá s fašistickými praktikami za druhé světové války,« dodávají občané jedním dechem, pohoršujíce se nad odstraněním sochy maršála Koněva. Navíc v době, kdy se připravují oslavy 75. výročí osvobození naší země a vítězství Spojenců protihitlerovské koalice nad fašismem, a také v době pro nás velmi těžké, kdy kvůli opatřením v boji s koronavirem COVID–19 se nemohou občané scházet, a vyjádřit tak otevřeně protest proti této špinavosti.

Je tím přímo pošlapána památka padlých rudoarmějců a bývalého Sovětského svazu v pomoci Československu za druhé světové války. Bez této pomoci by naše země nepřežila a zcela jistě bychom nežili tak, jak žijeme dnes. Lidé odsoudili a odsuzují chování těchto politiků jako zbabělé a ponižující v době, kdy se nejen naše země, ale celý svět potýká se zákeřnou nemocí.

Namísto řešení kvalitní pomoci občanům v Praze, kde se nemoc vyskytuje nejvíce, se radnice Prahy 6 zabývá plánovitě odstraněním sochy vojevůdce, od kterého by se mohli všichni ti potentáti na radnicích učit. Asi si vůbec neuvědomují, co to bylo za dobu, kdy lidé byli vyčerpáni válkou, a tak pomník umístěný v Praze 6 je jen malou náhražkou utrpení, kterým prošla vojska Sovětské armády, obětem a položenými životy, které připomínají jen a jen pomníky, větší nebo menší.

Starosta Řeporyjí Petr Novotný to odůvodňuje agresivní politikou prezidenta Ruska Vladimira Putina. Na webových stránkách koluje tvrzení, že »Putin je útočný a dělá všechno pro to, aby rozbil demokratické státy na Západě«! Bez jediného důkazu, bez podloženého tvrzení ze strany ruského státníka, bez ohledu na to, že právě Rusko v dnešní době, kdy svět bojuje s COVID–19, pomáhá Itálii, USA a dalším západním zemím. Snaží se společně s Čínou a dalšími zeměmi touto pomocí přispět k míru a bezpečnosti na světě. To ale političtí křiklouni z ODS, TOP 09, Pirátů a dalších nevidí.

Občané na vesnici se také ptají, proč nebylo podáno trestní oznámení vůči rozhodnutí a konání radních z Prahy 6, a jednoznačně se vyjadřují umístit sochu maršála Koněva zpět. Očekávají také, že v tomto směru se o to přičiní i ÚV KSČM.

Trocha slušnosti, úcty a pokory by neškodila. Ale to výše jmenovaní politici v Praze nemají a pojem těchto slov neznají. Nedivme se, že občané jsou zhnuseni a znepokojeni chováním těchto politiků, zvláště v Praze.

Jan REJFEK, zastupitel městyse Dešenice