Bezdomovci v krizi

Nechci se navážet do podnikatelů, ale slýchávám dost často fráze typu: Lidi, neschopní si za to, že se ocitli bez střechy nad hlavou nebo bez domova, vlastně můžou sami, jsou neschopní, tak ať dřou bídu a podobně. No a teď se ekonomika zastavila na celém světě a ohroženi jsou střední a malí podnikatelé. A najednou je potřeba kompenzací, státe, dej!

Dokonce jsem četl, že jedna majitelka hotelů a ubytoven je natolik soucitná s bezdomovci, že je ubytuje ve svém hotelu, ale má to háček: musí jí v tom pomoci sociální úřady, vyřídit příspěvky na bydlení, aby to pokrylo alespoň náklady na tohle charitativní ubytování. Chytré to je, možná že i upřímné. Co se ale stane s těmi bezdomovci, až pomine epidemie a ekonomika se bude dávat dohromady? A paní podnikatelce se zase rozjede byznys? Toto je řešení pouze pro podnikatele. Nakonec se stejně ukáže, že o člověka šlo až na posledním místě. Nechci se dotknout nikoho a taky znám plno pracovitých, poctivých a empatických podnikatelů. Taky vím, že každý z nich dělá, co může – pro zisk. Ale tohle by se za dobročinnost vydávat opravdu nemělo. Nicméně se někteří lidé bez střechy nad hlavou alespoň skutečně vyspí v opravdové posteli.

Primátor Hřib, který místo, aby se staral o své občany v Praze, a neustále si hraje na ministra zahraničních věcí ČR, také slíbil pro lidi bez střechy nad hlavou místa v Karlínských kasárnách. V Praze je dvacet osm tisíc lidí bez střechy nad hlavou (prezident Zeman v neděli uvedl špatná data. Podle něho jich je v Praze pět tisíc). Myslím, že o tohle by se primátor měl starat, a ne dělat z magistrátu zamini.

Až skončí koronavirová krize a bude už »jen« krize ekonomická, bude se řešit nastartování ekonomiky, vhodné investice atd., na obyčejného člověka bez střechy nad hlavou zase zbude v rozpočtech na pražském magistrátu jen na pronájem velkého stanu, a to jen přes zimu, protože přes léto by se to asi prodražilo. Nakonec ať se starají neziskovky, které MHMP dotuje a které to mají, jak se dnes říká hezky česky, »v gesci«. Že tyto neziskovky jsou nedůstojné, hluboce systémově nedostačující, sociální sféra je podfinancovaná, prostě nedostačující, to už nikoho nezajímá. V kapitalismu nikdy nejde o člověka a jeho důstojnost, a proto se společnost a zejména levice musí zaměřit podstatně více na otázky sociální a třeba najít samotné řešení bezdomovců. Ptám se, kdo s tím zatím přišel?!

Roman BLAŠKO