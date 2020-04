Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Lidské životy nemůžeme obětovat kvůli ekonomickému růstu

Prezident Miloš Zeman vyzval v krátkém nedělním projevu v České televizi k solidaritě a sounáležitosti. Nevěnoval se ekonomice, politice ani epidemii koronaviru, ale naději. Naše společnost samozřejmě není mrtvá, ale je zraněná, a my všichni bychom ji měli uzdravit, zdůraznil.

»Nemůžeme ji uzdravit nenávistí, která se někdy objevuje na sociálních sítích, ale můžeme ji uzdravit přátelstvím, láskou, vzájemnou sympatií, solidaritou a sounáležitostí,« dodal Miloš Zeman. Požádal, aby lidé milovali děti, které jsou budoucností. »Mějme lásku vůči nám, starým lidem, vzhledem k tomu, že už vzpomínáme na naši minulost. A úcta k naší minulosti je součástí národního povědomí,« pokračoval.

V předcházejícím rozhovoru pro TV Prima prezident zdůraznil, že v současné krizi nelze obětovat lidské životy kvůli ekonomickému růstu. Pomoci proti krizi by umožnily garantované dlouhodobé úvěry podnikům, vyslovil se také pro investice do dopravy a výstavby bytů. Řekl, že ČR stojí před volbou, zda preferovat spotřebu, nebo investice. Podle jeho slov se musí země soustředit především na udržení nynější životní úrovně.

V Partii se Zeman věnoval širokému spektru témat. »Ve svém vystoupení oslovil široké spektrum občanů, zdůraznil, že lidský život má větší cenu nežli momentální stav ekonomiky, který, stejně jako nezaměstnanost, nebude podle něj katastrofický,« zdůraznil pro náš list předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Je přesvědčen o tom, že každý si v prezidentových slovech mohl najít to, s čím lze souhlasit. Jeho slova věnovaná čínské pomoci nebo názor na odstranění sochy maršála Koněva vzbuzují podle Filipa u některých jedinců odpor. »Prezident však deklaroval svůj názor, ke kterému nemám zásadní výhrady. Snad jen z mého pohledu není nutné rušit daňovou úlevu pro zoologické zahrady, dělají záslužnou práci i v rámci ohrožených druhů zvířat,« dodal Filip.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Společnost nezmění epidemie, ale nastupující mladá generace

Zadušení ekonomiky podle prezidenta nehrozí, na rozdíl od poválečného období totiž budou po koronavirové krizi dál stát budovy i stroje. »V této zemi je nejdůležitější lidský život a lidské zdraví. Obětovat tohle za ekonomický růst je zhovadilost. Počkejme si, uzdravme těmito opatřeními populaci a pak pusťme ekonomiku. Ztratíme možná dva tři měsíce, ale zachráníme řadu lidských životů,« konstatoval. Na dotaz, zda epidemie změní českou společnost, uvedl, že společnost se bude měnit, jako se měnila poslední desítky let. »Myslím že na tuto epidemii budeme vzpomínat jako na něco, co přešlo, jako na povodně, starší na dětskou obrnu nebo plané neštovice, ale nemyslím, že zrovna tato epidemie společnost změní. Bude ji měnit především mladá generace, která teď nastupuje do práce,« uvedl Miloš Zeman.

Prezident je pro pokračování současného restriktivního způsobu boje s epidemií koronaviru v ČR. Neosvědčil se podle něj liberálnější přístup, který k šíření COVID-19 zaujaly některé jiné země. Zatímco ve státech s volnějším pojetím epidemie sílí, v ČR ustupuje, uvedl. Varianta ochrany zranitelných skupin lidí a současného rozvolnění opatření, která by přinesla větší podíl nakažených v populaci a rozvoj kolektivní imunity, by podle Zemana fungovat možná mohla, ale odborníci se na ní neshodují. Kvůli předběžné opatrnosti se proto přiklání k postupu, který už se jako funkční ukázal, k »dosavadnímu restriktivnímu způsobu boje s epidemií«. Češi by měli současná omezení vydržet, dodal. »Epidemie ustupuje, za několik týdnů tyto roušky sundáme,« věří prezident republiky.

Sněmovna měla podle Miloše Zemana prodloužit nouzový stav do 11. května, jak žádal kabinet. Očekává, že ho bude nutné znovu prodloužit. »Ale respektuji rozhodnutí Sněmovny a vést válku kvůli 14 dnům mi nepřipadá patřičné,« uvedl. Ocenil, že opozice potvrdila zákony, jejichž prostřednictvím chce vláda řešit ekonomické dopady epidemiologických opatření. Na základě dat o epidemii cítí optimismus a naději. Češi podle něj po dobu epidemie prokazují rozum a solidaritu.

Koněvova socha, poděkování Číně i kritika solárních baronů

Trestní stíhání, kterým vyšetřovací výbor Ruské federace reagoval koncem týdne na odstranění sochy maršála Koněva v Praze, je podle Miloše Zemana kontraproduktivní. Odsunutí sochy má však za hloupé a směšné, komické s ohledem na dobu, která uplynula od pádu minulého režimu. Přirovnal chování Zastupitelstva Prahy 6, které o přesunutí sochy rozhodlo, k obrazoborectví, které zničilo krásná umělecká díla. Připomněl, že Koněv se svými vojáky osvobodil na konci druhé světové války nejen Prahu, ale i koncentrační tábor Osvětim. »Má své místo v Praze, zatímco ti, kdo sochu odstraňují, v životě nic pořádně nedokázali,« konstatoval.

Nákupy zdravotnických ochranných pomůcek z Číny pro boj s novým typem koronaviru byly podle Zemana jedinou možností v okamžiku, v němž země EU zakázaly vývoz tohoto materiálu. Poděkování za čínský materiál považoval prezident za slušnost, protože pomůcky v ČR možná zachránily mnoho životů. Odmítl kritiky, kteří upozorňovali na příliš servilní přístup českých ústavních činitelů k Číně.

Sledování lidí prostřednictvím chytrých technologií, jak s tím počítá tzv. chytrá karanténa, může podle Miloše Zemana pomoci potlačit epidemii koronaviru. Okamžitě po ní by však mělo skončit. Zeman se také vrátil k některým svým myšlenkám, které by mohly pomoci veřejným financím v ČR. Kritizoval tzv. solární barony a podporu obnovitelných zdrojů energie. Připomněl i svůj návrh na zrušení daňových výjimek, což by podle něj přineslo státu 318 miliard korun. Zrušit by však chtěl například i osvobození zoologických zahrad od DPH.

