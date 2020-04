Papež František. FOTO - Wikimedia commons

Sváteční apel proti násilí i strachu

Letošní Velikonoce se musely obejít bez lidí. A to nejen velikonoční zvyky, ale liduprázdné byly i kostely. A to i ve Vatikánu, dokonce i při tradičním požehnání Urbi et Orbi. Papež František přesto při velikonoční mariánské modlitbě ocenil právě práci žen v nynější pandemii způsobené koronavirem.

Upozornil také na to, že některé ženy mohou kvůli nařízenému omezení volného pohybu trpět ve zvýšené formě domácím násilím. »Chtěl bychpřipomenout zejména skutky, které činí mnohé ženy, obzvlášť v této nouzové situaci, kdy se starají o ostatní,« řekl papež v apoštolské knihovně ve Vatikánu, odkud se v době koronavirových omezení vysílají často jeho modlitby přes internet. Papež vyzdvihl práci lékařek, zdravotnic, policistek, zaměstnankyň věznic či prodavaček. Ocenil také matky a sestry, které jsou »zavřené se svými rodinami doma, s dětmi, seniory či handicapovanými«.

Na nárůst domácího násilí v době karanténních opatření upozornil před týdnem i generální tajemník OSN António Guterres, podle něhož k násilným útokům v domácnostech přispívá stres způsobený ekonomickou nejistotou a společenskou izolací.

V řadě zemí s omezením volného pohybu kvůli koronaviru vzrostly v posledních týdnech počty telefonátů na nouzové linky zřízené na pomoc obětem domácího násilí. Počty telefonátů se podle OSN ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zdvojnásobily například v Libanonu či Malajsii, v Číně se dokonce ztrojnásobily a ve Francii vzrostly asi o 30 %!

Urbi et Orbi

Ve velikonočním poselství vyzval František svět k zastavení všech ozbrojených konfliktů a také k solidaritě v době nynější pandemie. Tradiční požehnání Urbi et Orbi (Městu a světu) v neděli papež pronesl krátce poté, co v téměř liduprázdné Svatopetrské bazilice ve Vatikánu sloužil mši na Hod boží velikonoční, kterou lidé z celého světa mohli sledovat v přímém přenosu na internetu nebo v televizi.

»Po 2. světové válce se tento kontinent podařilo obnovit díky solidaritě,« uvedl František. »Všichni jsme součástí jedné rodiny. Evropská unie čelí výzvě, na které závisí její budoucnost i budoucnost celého světa,« řekl také papež, který je původem z Argentiny.

Třiaosmdesátiletý nejvyšší představitel katolické církve vyzval rovněž svět, aby »neopouštěl ty nejslabší, uprchlíky a lidi bez domova«. Upozornil přitom mj. na situaci běženců v Libyi či na řeckém ostrově Lesbos.

»Není čas utrácet za nákup zbraní, navíc peníze, které by se mohly použít na záchranu životů. Je čas ukončit válku v Sýrii, ozbrojený konflikt v Jemenu, napětí v Iráku a v Libanonu. Je čas, aby se Izraelci a Palestinci vrátili k dialogu a také aby skončily teroristické útoky v různých afrických zemích,« apeloval František.

Uvedl rovněž, že nastal čas, aby politici přestali být sebestřední a přistoupili ke konkrétní pomoci svým národům v této krizi. Papež zároveň vyzval k ukončení mezinárodních sankcí a ke snížení či odpuštění dluhů chudým zemím, aniž by některou jmenoval.

Turínské plátno

Turínské plátno, ve kterém bylo, jak někteří křesťané věří, zabaleno Kristovo tělo po snětí z kříže, v sobotu bylo předvedeno veřejnosti na virtuální výstavě. Mimořádné představení má povzbudit věřící po celém světě k modlitbám za ukončení pandemie koronaviru. Iniciativu turínského arcibiskupa podpořil i papež František.

Televizní kamery v sobotu zabíraly čtyři metry dlouhé plátno, uložené v trezoru s kontrolovaným klimatem v kapli v turínské katedrále Jana Křtitele, a arcibiskupa Nosigliu, který pronesl modlitbu.

Turínské plátno, které jako fotografický negativ zobrazuje otisk muže s ranami po ukřižování, je jen málokdy vystavováno kvůli svému extrémně křehkému stavu. Naposledy bylo podle ČTK krátce ukázáno v roce 2018 skupině mladých lidí. Několik milionů lidí si plátno prohlédlo v roce 2015, kdy bylo naposledy takto předvedeno.

(rj)