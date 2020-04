Ilustrační FOTO - Pixabay

V Dánsku a Norsku už do školy

Ve Španělsku za poslední den zemřelo 517 lidí nakažených koronavirem, což je o stovku méně, než oznámily místní úřady v neděli. Rovněž případů nákazy přibylo podle údajů méně. Dalších 303 mrtvých za posledních 24 hodin naopak oznámila Belgie, počet obětí v zemi tak vystoupal na 3903. V přepočtu na milion obyvatel ji tak pandemie zasáhla už mnohem více než například Itálii.

Počet nových případů nákazy koronavirem je ve Španělsku nejnižší za předchozí tři týdny, tisíce Španělů smějí proto po dvou týdnech opět chodit do práce. Přestalo totiž platit opatření, jímž vláda kvůli koronaviru zastavila všechny provozy postradatelné pro chod země. Ostatní omezení volného pohybu ale trvají, stejně tak zůstávají uzavřeny školy, obchody, restaurace, divadla či velká část obchodů.

Do škol se naopak začne částečně znovu chodit v Dánsku a Norsku (v nejliberálnějším Švédsku se pak ty základní a mateřské až doteď ani neuzavřely). Švédsko podle epidemiologa Anderse Tegnella zaujalo vůči koronaviru obecně mírnější přístup (například zákaz shromažďování platí až od 50 lidí a víc), protože bude v dlouhodobém horizontu »mnohem udržitelnější«. Doplnil, že liberální opatření k omezení styků mezi lidmi ve Švédsku podle úřadů fungují, jelikož se zastavila epidemie sezonní chřipky a střevních onemocnění.

Indie a Pákistán pak mají v plánu obnovit chod některých částí ekonomiky dříve, než budou uvolněna všechna omezující opatření zavedená kvůli šíření koronaviru. V důsledku zákazu vycházení jsou tam totiž miliony lidí bez práce a hrozí jim proto hladomor.

Pokles kriminality

Za posledních 24 hodin podlehlo ve Spojených státech nemoci COVID-19 dalších 1514 lidí. Celkem tak již v zemi bilance obětí přesáhla hranici 22 000 (denní nárůst už tam měli i přes magickou hranici 2000). Potvrzených případů nákazy v USA je již více než 557 000, přesto je Donald Trump přesvědčen, že celkový počet obětí ani zdaleka ve finále nedosáhne 100 až 200 tisíc, o kterých se spekulovalo.

Pandemie nemoci se do statistik v USA ale zapsala i sníženou kriminalitou, a to i ve městech, která jsou v USA považována za nejnásilnější. Obdobný vývoj je patrný i ve středoamerických a jihoamerických zemích, kde kriminalita klesla místy na úroveň nevídanou po desetiletí, napsal portál deníku The Guardian. Policie se ale obává růstu domácího násilí, které oběti nehlásí.

Zatímco na Kubě v rámci opatření proti šíření koronaviru uzavřeli MHD, jedinou zemí v Latinské Americe, která naopak funguje dle liberálního scénáře a nezavádí téměř žádná opatření, je Ortegova Nikaragua, která pro turistický průmysl připravila minulý týden asi 800 kulturních velikonočních akcí. Ačkoli paradoxně právě v tomto státě už mají rekordní tři ministryně zdravotnictví…

