Ilustrační FOTO - Pixabay

Vzkaz EK: místo olůvek a broků řešte pandemii!

Evropská komise oficiálně stanovila, že do konce roku 2020 zakáže myslivcům používat olovo na mokřadech. Do roku 2022 by pak mělo být olovo plošně zakázáno ve všech druzích střeliva brokového i kulového a v rybářských zátěžích. Čtrnáct organizací z Česka a Slovenska reprezentujících 1,25 milionu občanů se shodlo na výzvě orgánům EU, v čele s Evropskou komisí, proti aktuálním snahám o zákaz olověného střeliva a rybářských olůvek.

Na výzvě se signatářské organizace dohodly symbolicky v době, kdy jsme si připomněli 600. výročí vítězné bitvy u Sudoměře (25. 3. 1420), kdy husité pod velením Jana Žižky zvítězili mj. i díky použití olověných střel v tehdy nové palné zbrani, tzv. píšťale, z čehož později vzniklo i mezinárodní slovo »pistol(e)«.

V posledních měsících již dvakrát členské státy EU v tzv. výboru REACH odmítly návrh EK na extenzivní zákaz olova na mokřadech z důvodu značných právních i technických pochybností. Např. je nejasně definován mokřad, což dle návrhu může být každá strouha, každý potůček, ale i louže. Evropská komise však nyní připravuje třetí, finální návrh, který má předložit nyní v dubnu 2020, a nechává se slyšet, že jej »protlačí« i proti názoru členských států EU.

Mezi myslivci se teď říká: »Lidé prý křivdí úředníkům Evropské komise, že nic nedělají proti nákaze. Dělají na 110 %, jen to popletli, a namísto proti rozšiřování viru corona bojují proti střelivu Corona, které je nejrozšířenější značkou brokového střeliva v Česku a na Slovensku.«

Impotentní Evropská komise

Evropská komise se sice v této době ukazuje jako zcela impotentní v řešení pandemie, avšak úřední mašinerie jede pořád. Je s podivem, že Evropská komise má aktuálně čas a prostor na vymýšlení podružných zákazů a regulací údajně ve prospěch životního prostředí, bezpečnosti a zdraví občanů, ale už nemá čas ani schopnost přispět k zásadním řešením nákazy koronavirem, a naopak ještě ústy své nejvyšší představitelky kritizovala členské státy, když uzavíraly své hranice. Je zjevné, že skutečným cílem úředníků EK je odzbrojit slušné občany, a to nejen právě chystanými omezeními a zákazy zmíněného olověného střeliva, ale i přímo omezováním legálních zbraní. Mimo jiné v této době, kdy v EU kulminuje nákaza, nemá EK asi nic jiného na práci, než začít připravovat novelu »odzbrojovací směrnice EU«, která budila velké kontroverze již při schvalování před třemi lety, a kvůli které se poprvé ve své historii ČR soudila s EU. »Z tohoto důvodu také Poslanecká sněmovna z březnové schůze vyřadila první čtení této implementace směrnice do doby, než zanalyzuje, co tato novela obnáší,« uvádí Pavel Černý, prezident lidskoprávní bezpečnostní organizace LIGA LIBE reprezentující práva 304 tisíc legálních držitelů zbraní.

Reprezentativní petice

Protest proti zákazu olověného střeliva obsahuje také petice s fyzickými podpisy více než 103 000 občanů »Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní«, kterou hlasováním schválil jako důvodnou Senát dne 30. 1. 2020. Petici občanů proti zákazu olověného střeliva podepsali postupně i všichni nejvyšších ústavní činitelé: prezident Zeman s chotí, premiér Babiš, předseda Sněmovny Vondráček, bývalý předseda Senátu Kubera i nový předseda Vystrčil, jakož i mnoho senátorů a poslanců.

»Snahy Evropské komise směřující k zákazu olověných rybářských zátěží jsou nepromyšlené, nepodložené a uspěchané. Většina alternativních rybářských zátěží i střeliva totiž představuje jen jinou formu negativního vlivu na životní prostředí, takže ekologický přínos může být nakonec i kontraproduktivní. Např. když EU zakázala olověná vyvažovací tělíska u kol aut, tak se začal používat zinek. Technici v pneuservisech nadávají na obtížnější vyvažování křehčím, lehčím a dražším náhražkovým zinkem a zákazníci platí za horší věc více. Obdobná plošná náhrada například zinkem u rybářských zátěží by však byla ekologickou katastrofou. Zinek je totiž vysoce toxický pro rybí plůdek. Většina cenově dostupných těžkých kovů má horší účinky než olovo. Lehčí náhražky olova - měď i zinek včetně jejich slitin, kromě ostatních nevýhod, jsou pro přírodní prostředí toxické a dokonce velmi toxické vůči rybám. Např. měď se kumuluje v žábrách ryb již při koncentraci 0,01 mg/l. Takže vyměníme 500 let ověřené olovo, které nekoroduje, za další materiály, jejichž dlouhodobý účinek v přírodě nelze vůbec předvídat?,« podivuje se Pavel Vrána, expert pro životní prostředí, čistotu vod a ichtyologii z Českého rybářského svazu, sdružujícího 251 tisíc členů.

Vyhoďte je dveřmi, vrátí se komínem

Proti zákazu olova nad rámec již existujícího zákazu olova na čtrnácti opravdu cenných lokalitách mokřadů v ČR se postavilo jak Ministerstvo zemědělství ČR, tak Ministerstvo životního prostředí ČR, a také Poslanecká sněmovna ČR, která přijala 24. 9. 2019 pětibodové usnesení proti zákazu olova. Plošný zákaz olova i současný návrh Evropské komise na zákaz olova na mokřadech odmítá také Federace organizací pro myslivost v EU reprezentující 7 milionů myslivců. »Štáty EU nedávno s paškvilným návrhom Európskej komisie na zákaz olovených brokov vyrazili dvere, ale byrokrati sa vrátili oknom, vyhodili ich druhý krát oknom, ale vracajú sa zase komínom. Pre nás je to neprijateľné, vypočítali sme, že plocha zákazu na mokradiach tvorí asi 65 % rozlohy Slovenska, čo by sa už teraz prakticky rovnalo plošnému zákazu, ktorý pôvodne EK plánovala až na rok 2022. Českí kolegovia zase vypočítali, že by mokrade s ochranným pásmom podľa obšírnej definície EK tvorili viac ako 25 % rozlohy Čiech. EK pritom nejde len o zákaz strieľania olovom, ale navrhuje rovno aj celkový zákaz akéhokoľvek jeho držania. Zjednodušene, keď niekto býva 300 metrov od potoka, a má doma olovené broky, aj keď uložené v trezore, tak to bude protiprávne, odhliadnuc od toho, že v návrhu nie je výnimka ani pre armádu ani pre políciu. Alebo, keď si pôjdete kúpiť olovené strelivo do predajne a pôjdete domov, prípadne na strelnicu po ceste cez potôčik, alebo okolo nejakej doslovne že mláky, tak podľa extenzívneho právneho výkladu to bude zase len protiprávne,« uvedl Rudolf Huliak, předseda střelecké komise Slovenské poľovnícké komory, která sdružuje 64 tisíc slovenských myslivců.

Zhoršení bezpečnosti střelby

A co v praxi budou znamenat zákazy olověného střeliva pro střelce a myslivce? »Především nepřijatelné zhoršení bezpečnosti střelby a zvýšení rizika zranění a smrti vlivem větší odrazivosti náhražkových střel. To není žádná spekulace, ale jistota fyzikálních zákonů pružnosti, neb veškeré zvažované náhražky jsou tvrdší než olovo. Dále raketově narostou náklady na střelbu vlivem dražšího střeliva, a to nejen pro občany, ale např. i pro policii. Zhorší se balistika, zmenší se ranivost zvěře, a tím poroste riziko většího utrpení a postřelení zvěře. V neposlední řadě se budou opotřebovávat více hlavně zbraní. Velmi nebezpečné bude také zvýšené riziko exploze většiny starších zbraní, které na náhražky olova nejsou vůbec stavěny. Není tedy divu, že naštvané jsou i desítky dalších mysliveckých, střeleckých, rybářských i farmářských organizací se statisíci členů z celé EU, které se zcela jistě připojí k naší výzvě, pokud Evropská komise neodstraní nesmysly ve svém návrhu,« uzavřel Bohumil Straka, člen zahraniční komise Českomoravské myslivecké jednoty, která sdružuje 60 tisíc českých myslivců.

Do bezpečnostní problematiky by nám nikdo neměl mluvit

Otázky Haló novin pro Zdeňka Ondráčka (KSČM), místopředsedu sněmovního Výboru pro bezpečnost

Existuje vůbec odpovídající náhrada olova v konstrukci střel?

Obecně lze říci, že náhrada existuje vždy, ale již nebude odpovídající. Olovo je odzkoušeno stovky let ověřenou praxí, a jak víme, naši předkové nebyli žádní hlupáci. Kdyby existovala odpovídající náhrada, tak by tu už byla. Vše, co jako náhrada za olovo přichází v úvahu, je buď mnohanásobně dražší, nebo pro zvíře či člověka v důsledku ranivosti horší. Jestli to má býti kvůli ochraně životního prostředí, jak se nám snaží Evropská komise namluvit - čemuž já však nevěřím ani náhodou - že dlouhodobé působení těchto kovů v přírodě není vůbec známo a nebylo, alespoň podle mých informací, nikdy vědecky zkoumáno. Pod zástěrkou ochrany životního prostřední je toto snaha o další odzbrojení slušných lidí, bez ohledu na následky. Kdyby to tak nebylo, Evropská komise by společně se zákazem používání olova pro střelivo a rybářské zátěže uvedla, co bude náhradou. Nemám nic proti ochraně životního prostředí, ale tyto snahy jsou stejně stupidně obludné jako snižování emisí u motorových vozidel, ale neřešení emisí u zaoceánských lodí anebo škodlivin při spalovaní leteckého paliva. Pak se divíme, že výrobci motorových vozidel podváděli.

Jaký by v případě implementace zmíněné směrnice do českého práva byl osud armádních a policejních zásob střeliva?

Informací ohledně plánované tvorby tohoto nesmyslu není dostatek, nebo jsou protichůdné, protože jednou se snaha o zákaz olova v policejním a armádním střelivu týkat nemá a jindy zase ano. Bohužel nezbude nic jiného, než vyčkat, co z těch evropských byrokratů zase vypadne. Že to nebude nic dobrého, jsem si zcela jistý. Pokud by se to tohoto střeliva týkat mělo, tak je to na doktora Chocholouška. Protože následovat budou emisní limity na tanky nebo tanky rovnou začněme vyrábět na elektropohon. Že by to znamenalo cca 2-3násobné zdražení střeliva je jasné. O ranivosti střel a jejich použití v uzavřeném prostoru nebo městské zástavbě snad nechci raději ani hovořit. Prostě mi přijde až zbytečné komentovat úřednickou hloupost. Zbytečné to však asi není, protože i laická veřejnost by měla vědět, co na nás Evropská komise zase chystá a co budeme muset implementovat.

Z protestů a petic si EK zjevně nic nedělá, jaké jsou možnosti ubránit se jejímu diktátu, jaký je postoj KSČM?

Vystoupením z EU, ale to nám tato vláda neumožní. Jsme tak »dobrovolnými« vězni v evropském domově. Je sice hezké, že poslanci napříč politickým spektrem se proti tomuto chystanému zákazu už vloni v září vymezili, ale to je vše. Pouhá politická deklarace. Až to přijde - a že to přijde - budeme hledat kličky, jak nakrmit vlka, ale zachránit kozu. O něco podobného se po prohraném soudu pokoušíme už i u implementace zbraňové směrnice. Téměř nikdo z politiků nemá odvahu podpořit náš návrh, aby se celostátní referendum mohlo konat i o našem členství v EU nebo NATO. Sám za sebe, ale chci věřit, že i za většinu poslaneckého klubu KSČM, říkám, že pro nové nesmysly z Bruselu ruku nezvedneme, a to i za cenu sankcí. Stačily zákazy žárovek nebo příkony u vysavačů. Tady už jde o bezpečnost a ta by měla být výhradně věcí vnitrostátní politiky.

Jiří NUSSBERGER