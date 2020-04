Ilustrační FOTO - Pixabay

Kvalitní vzdělávání je důležité, ale zdraví je přednější

Epidemiologové nedoporučují úplné obnovení povinné školní docházky do konce června. Prioritu by měli mít ti, kteří zakončují ročník nějakou závěrečnou zkouškou. V pondělí to řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Stanovisko epidemiologů projedná vláda, která bude mít rozhodující slovo. Školy jsou kvůli šíření koronaviru zavřené od 11. března. »Je to nastavené tak, aby návrat dětí nepřinesl velké epidemiologické riziko. Takže jsou to spíše menší skupiny. A je otázkou, jestli bude ve hře do června povinná docházka. Myslím si, že spíše ne,« uvedla Rážová. Podle ní se otevřou spíše jen ročníky, které se mají zakončit nějakou závěrečnou nebo postupovou zkouškou. Priorita je, aby měli žáci možnost složit maturitu, děti mohly být přijaty na školu a aby člověk mohl udělat třeba zkoušku Ph. D., řekla. »Záleží na tom, jak to uchopí vláda, tento návrh, který je projednán i se školstvím,« dodala.

Předběžně se zatím počítalo s otevřením škol v půli května. Před týdnem to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO) s tím, že pro otevření škol je pro takový krok zásadní stanovení podmínek od ministerstva zdravotnictví - dostatek dezinfekce, roušek či teploměrů ve školách. Žádné variantní plány pro otevírání škol, které by vycházely z údajů ministerstva zdravotnictví a vývoje šíření nemoci podle něj zatím nebyly.

Proti otevření škol vznikla petice, jejíž signatáři žádají Plagu, aby školy zůstaly uzavřeny do konce školního roku. Podle předsedy spolku Fórum rodičů Petra Chaluše byla petice odeslána na ministerstvo školství a další místa. Signatáři se obávají toho, že by otevření škol zrychlilo šíření koronavirové nákazy. Také se jim nelíbí, že by děti při vyučování možná musely nosit roušky.

K možnosti dokončit školní rok s výukou na dálku se přiklání Asociace ředitelů gymnázií. Školy by se podle ní případně mohly otevřít pro žáky z ročníků, které se připravují na přijímací zkoušky a maturity. Po otevření škol v polovině května by se totiž podle asociace výuka konala zhruba jen dva týdny. Pak by se školy věnovaly především zajištění přijímacích a maturitních zkoušek.

Bývalá dlouholetá učitelka, expertka KSČM pro oblast školství Marta Semelová by podle svých slov samozřejmě uvítala, kdyby děti mohly být ve škole a učit se za podmínek, které jim zaručí co nejkvalitnější vzdělávání. »Ale na druhé straně musí být na prvním místě zdraví a rozhodnout by měli skutečně odborníci. Epidemiologové, krizový štáb, prostě ti, kteří mají dostatečné informace, vědí, co to může způsobit,« zdůraznila pro náš list. Neměla by radost, kdyby školy zůstaly zavřené do konce školního roku, nedalo by se však nic dělat. »Na začátku příštího školního roku se ve školách stejně první měsíce opakuje, takže by se období opakování dalo prodloužit, a tím vyrovnat rozdíly u dětí, které tu budou,« dodala Semelová.

Bývalá dlouholetá učitelka, expertka KSČM pro oblast školství Marta Semelová.

Emoce musí jít stranou, důležitá je znalost rizik

Při rozhodování o otevření škol je nutné vyloučit emoce a jednat na základě znalosti skutečných rizik, uvedla iniciativa ekonomů KoroNERV-20 polemizující s některými argumenty zmíněné petice. Otevření škol podle KoroNERV-20 patří k jedněm z klíčových rozhodnutí, jež bude muset vláda učinit. Je přitom nutné brát ohledy nejen na obyvatele se zdravotními riziky, ale i na rodiny, které jsou opatřeními existenčně dotčeny.

»Je zcela zásadní, aby takové rozhodnutí padlo na základě co nejpřesnější znalosti o stavu imunizace české populace proti viru SARS-CoV-2. Nikoliv na základě nátlakových akcí a paniky,« uvádí skupina, v níž figurují sociální ekonomka Mariana Čapková, ředitel Nemocnice Na Bulovce Jan Kvaček, ekonomové Michal Mejstřík a Tomáš Sedláček nebo šéf EGAP Jan Procházka.

Petice požadující otevření škol až v září podle KoroNERV-20 nebere v potaz situaci množství rodin, postižených nouzovým stavem. »Pro mnoho z nich to znamená existenční ohrožení. Za současného stavu nemají reálnou možnost najít provizorní řešení,« uvedli. Odkázali i na studii, podle které uzavření škol hraje v kontrole šíření viru minimální roli. Školy by podle KoroNERV-20 mohly začít fungovat také částečně tak, aby provizorium umožnilo chránit starší učitele a současně vyprostit z domácího učení rodiče. Vláda by rovněž měla přijít se scénáři přijímacích zkoušek a maturit bez ohledu na termín otevření škol.

Odpůrci požadavku uzavření škol až do konce školního roku vyzývají zase v jiné petici ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), aby umožnil dobrovolný návrat dětí do škol, které podle nich mají právo na kvalitní vzdělávání a setkávání s vrstevníky. »Voláme po odborné platformě a hledání alternativy, které by všem dětem bez rozdílu umožnily kvalitní vzdělávání i v současné situaci. Není možné strašit veřejnost nepromyšlenými výroky o rouškách ve školách a rozestupech. Pojďme hledat konstruktivní řešení, které zajistí dobrovolný návrat do škol těm, kteří to potřebují,« stojí v nové petici. Podle jejích autorů není možné zavření škol prodlužovat na základě pouhé obavy. COVID-19 tu podle nich může být i na podzim a školy zavřené napořád zůstat nemohou.

(ku)