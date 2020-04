Manolis Glezos. FOTO - Wikimedia commons

Velká rána. Glezos už není mezi námi

Jako by v této těžké době nebylo špatných zpráv již více než dost, tak se 30. března zastavilo srdce velkého humanisty, antifašisty a komunisty Manolise Glezose. Měla jsem tu obrovskou čest s ním pracovat ve frakci GUE/NGL mezi lety 2014-15, kdy se stal ve věku 91 let za koalici radikální levice (SYRIZA) nejstarším zvoleným poslancem Evropského parlamentu. Po roce se své funkce vzdal, jelikož tak slíbil učinit ve volební kampani. Takový Manolis Glezos byl – silný, principiální, nezlomný a dokázal to ve svém životě mnohokrát.

Když nad Pantheonem zavlála odporná okupační vlajka s hákovým křížem, neváhal. Zakládal protifašistické hnutí a v noci z 30. na 31. května 1941 odstranil spolu se svým přítelem ze stožáru německou vlajku. Nebyl tehdy dopaden a stal se ve svých 19 letech legendou. Za 2. světové války byl dvakrát vězněn a mučen, ale zůstal nezlomen.

V době občanské války v Řecku neváhal a postavil se na stranu levicových sil, za což byl v roce 1948 zatčen a následně odsouzen k trestu smrti, který byl po tlaku ze zahraničí zmírněn na doživotní vězení. Zůstal však nezlomen a hladovkou si vynutil propuštění sedmi zvolených poslanců řeckého parlamentu.

Z vězení vyšel v roce 1954, ale za čtyři roky se do něj vrátil. Nehodlal ohnout hřbet. Po pěti letech byl propuštěn, aby se do vězení opět vrátil v roce 1967, když v Řecku začala vláda vojenské junty. Na svobodu se dostal až po čtyřech letech, po kterých následovaly čtyři roky v nuceném exilu. Na svou vlast však Manolis nezapomněl - jak by také mohl, když pro ni již tolik vytrpěl. Stal se poté poslancem řeckého parlamentu a poté v roce 1984 poprvé europoslancem.

V roce 2010 ohromila Řecko finanční krize, která započala v USA nezodpovědnými hazardy na Wall Street. Manolis Glezos neváhal a postavil se proti primitivní politice škrtů naordinované z Mezinárodního měnového fondu, a trest přišel opět brzy. Na demonstraci proti němu policie použila slzný plyn, aby znemožnila legendárnímu politikovi hovořit. Jeho nezlomná duše byla řeckému establishmentu opět trnem v oku. Pokolikáté už? Pokolikáté byl mocí sražen na kolena a stejně vstal a bojoval dál…?!

Následovat s úctou a odhodláním

Manolise Glezose nešlo neobdivovat. Nebylo možné si nevšimnout, že přišel do místnosti. Nebylo možné ho neposlouchat s úctou a odhodláním, dozvědět se jeho úhel pohledu. Ano, byl starý, ale opravdu pouze věkem a zkušenostmi, ale jeho elán byl dechberoucí a jeho rozhled a jasné vidění bylo mimořádně inspirativní. Byl sice mnohými brán jako ikona, ale ve své mysli ho vidím jako primárně silného člověka, který prostě odmítá být zlomen a dělat to, co nepovažuje za správné.

Když přemítám nad životem Manolise Glezose, vtírá se mi do hlavy myšlenka, že měl vlastně dlouhý život, a tedy netřeba za tohoto velikána příliš truchlit. Na druhou stranu však nemohu neparafrázovat slavný citát Jana Wericha z jedné z jeho forbín: »Manolis Glezos byl živ sto let, řekněme. Byl to krátký, anebo dlouhý život? Krátkej život, protože Manolis Glezos tady moh‘ bejt ještě 250 let, protože pořád měl co říct.« Domnívám se, že nejlépe uctíme památku skoro stoletého Manolise Glezose tím, že budeme náš život žít tak, abychom si zachovali schopnost mít i v zasloužilém věku stále co říct a zachovat si za všech okolností odvahu bojovat za lepší a spravedlivější svět. On to dokázal. Vzdejme mu čest!

Kateřina KONEČNÁ, místopředsedkyně ÚV KSČM, europoslankyně GUE/NGL