Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Hyundai už jede, TPCA ne

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku včera po třítýdenní odstávce zapříčiněné pandemií nového typu koronaviru jako první velký podnik v ČR obnovila výrobu. Naopak kolínská TPCA prodloužila odstávku.

Zpočátku se v nošovické továrně bude místo obvyklých tří pracovat jen na dvě směny. Obnova výroby se v kraji týká až 12 000 lidí - 3300 zaměstnanců má Hyundai a 8700 její přímí dodavatelé. Zaměstnanci, na které v daném týdnu vyjde noční směna, zůstanou doma a dostanou náhradu mzdy ve výši 70 procent průměrného výdělku.

Výroba v Nošovicích byla přerušena v sobotu 21. března. Na automobilku jsou navázány desítky dodavatelů po Evropě a další z Jižní Koreje, nyní tyto firmy taktéž obnovují výrobu.

Proti obnovení výroby většinou lidé nic nenamítali, ani neříkali, že by měli strach, že se v továrně nakazí.

Mladoboleslavská Škoda Auto minulý týden odstávku potřetí prodloužila, zatím do 27. dubna. Automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) prodloužila odstávku včera, a to do pondělí 4. května. V TPCA pracuje v současnosti zhruba 2500 lidí a firma představuje jednoho z největších exportérů v České republice a zároveň největšího zaměstnavatele na Kolínsku.

(ste)