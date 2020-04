Ilustrační FOTO - Haló noviny

Budvar dnes slaví 125. výročí založení

Tradice budějovického piva je sice stará již více než 800 let, historie nejznámějšího ze zdejších pivovarů, Budvaru, je ale přece jen kratší. Český akciový pivovar, přímý předchůdce současného Budějovického Budvaru, byl založen budějovickými právovárečníky 15. dubna 1895 a 7. října téhož roku zde sládek Antonín Holeček uvařil první várku piva.

České Budějovice jsou pivovarnickým městem již od roku 1265. Město založil král Přemysl Otakar II. a zároveň mu udělil i právo várečné. V průběhu 15. století se vyvinuly měšťanské pivovary, v roce 1495 založila vlastní pivovar městská rada. O 300 let později město prodalo dva obecní pivovary měšťanům, čímž vznikl Měšťanský pivovar. Várečné právo se vztahovalo na 387 domů ve vnitřním městě, jejich majitelé byli podílníky nového pivovaru.

Průmyslová revoluce v 19. století si vynutila přechod na novou technologii a vznik velkých průmyslových pivovarů. Čeští právovárečníci, nespokojení se situací v proněmecky orientovaném Měšťanském pivovaře, se na schůzce v lednu 1894 dohodli na založení nového pivovaru na zelené louce. První valná hromada, která zvolila správní radu, se sešla 15. dubna 1895. Nový Český akciový pivovar byl vybudován v blízkosti silnice a železnice do Prahy, na strategickém místě pro další rozvoj a se zásobami kvalitní vody.

První várku tvořilo 200 hektolitrů desetistupňového piva stáčeného do sudů. Uvařil jej sládek Holeček, bývalý podsládek plzeňského Prazdroje, který byl přijat na základě konkurzu. Během následujících 15 měsíců dosáhl výstav 51 000 hektolitrů a dále se zvyšoval. Pivovar se úspěšně rozvíjel nejen kvůli kvalitě svého produktu, ale i díky vlastenectví. Čeští hostinští pochopitelně čepovali české pivo. Krátce po založení se pivo z nového pivovaru začalo vyvážet do sousedních zemí, počátkem 20. století i do zámoří.

V meziválečném období podnik prošel modernizací a především elektrizací, ve 30. letech byla zřízena lahvárna. Od 20. let si pivovar nechal registrovat ochranné známky Český budějovický granát, Budweiser bier, Budbräu a v roce 1930 Budvar, podle které se v roce 1936 přejmenoval na Budvar - Český akciový pivovar České Budějovice. Během druhé světové války byl pivovar pod nacistickou správou a po jejím skončení byl znárodněn. Dnešní národní podnik Budějovický Budvar byl založen v únoru 1967 vyčleněním z majetku tehdejších Jihočeských pivovarů.

Z původních budov z roku 1895 dodnes stojí pouze takzvaný hvozd, což je zařízení potřebné k sušení sladu, a dále zbytek sladovny a strojovny. Nejautentičtějším místem jsou sklepy, nyní však místo sudů vybavené ocelovými tanky.

V současnosti patří Budvar k nejúspěšnějším tuzemským pivovarům s výrazným podílem exportu. Loni zvýšil výstav piva meziročně o téměř pět procent na rekordních 1,679 milionu hektolitrů a celkové tržby poprvé překonaly tři miliardy korun. Do zahraničí směřovalo téměř 70 procent z prodaného piva, pivo z Budvaru je možné koupit skoro v 80 zemích. Loni se dařilo zvyšovat prodej v Německu, Rusku, Polsku, Švédsku či Chorvatsku. Budvar se také po několika letech vrátil na indický trh.

Export komplikují vleklé známkoprávní spory s americkou společností Anheuser-Busch. Obě firmy se přou o název Budweiser a další ochranné známky už od roku 1906. Budvar již vyhrál desítky soudních sporů v mnoha zemích, desítky dalších soudních či administrativních řízení běží. Podnik má zaregistrováno na 380 ochranných známek ve více než 100 zemích světa.

Budvar je jediným českým pivovarem, který vlastní stát. Stále má právní formu z dob socialismu - národní podnik. Tuzemská pravice se nejednou pokoušela o jeho privatizaci. Nejhlasitěji proti tomu vystupovali především komunisté. Loni v létě řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), že současná vláda Budvar nikdy nezprivatizuje. »Stojím si za tím, že je to rodinné stříbro,« prohlásila.

