I nyní je možné se pobavit

Myslím, že je doba, kdy hloupost dokonce dostává křídla. Nevěříte? Chyba. Stačí poslouchat Českou televizi a výmysly některých našich spoluobčanů. Bývají mezi nimi i ti VIP. Tak nám jen dosvědčují, jaké lidi jsme zvolili do zastupitelstev či dokonce do parlamentu. Některé jsme ovšem volit nemohli, protože byli vybráni snad samotným Pánem Bohem. Tak třeba kardinál Dominik Duka. Co říkáte jeho slovům, že – tedy pokud jde o koronavir – »vše řídí ruka Páně«. Chudák Pán. Už snad určuje i počty nakažených a nemoc poslal na samotného britského premiéra Johnsona. Proč si, proboha, vybral právě jeho? Mohl si přece vybrat třeba ruského prezidenta, ale toho si zatím nevybral. Že by Putin byl Bohem více chráněný než jiní? Tedy ti, co se už mohli dostat do Ráje? Nebo si právě je naopak Pán vybral, aby sdíleli s ním Věčnost, a my ostatní se topíme tady v problémech a bojujeme o zbytečné přežívání, když bychom jinak mohli být na nebesích? Proč se tedy sami církevní otcové tolik drží života na zemi?

Nebo výrok radního z Prahy 6 Laciny. Ten nám zase sdělil, poté, co reagoval na roztrpčení určité skupiny našich občanů, kteří poukazují na cynismus při využití opatření kolem koronaviru, aby byla odstraněna socha maršála Koněva, že Rusko má bohužel tady své stoupence nejen v komunistické straně, ale i v různých obskurních spolcích. Přeloženo do srozumitelného jazyka, »obskurní« znamená to, že mají »špatnou pověst, jsou mravně závadné, pochybné, podřadné, bezvýznamné či zapadlé«. K odstranění pomníku v době vládních opatření svůj negativní názor vyjádřila nejen různá vlastenecká sdružení, ale i osobnosti, jako je prezident Zeman či profesor Pavlíček. I ti jsou tedy mravně závadní či podřadní, tedy podle radního z Prahy 6?

Herec Mádl, známý to tvůrce přesvědčování »báby a dědka«, nám zase sdělil, že lidé si myslí, že herci jsou milionáři, ale oni mají také své rodiny, a to, že dnes nehrají, je tvrdě, tedy jejich rozpočet, zasáhne. Chápu, že někteří neprotežovaní herci jsou ohroženi, ale že by byl ohrožen herec a režisér Mádl, se mně nezdá právě pravdivé. Jen přísun peněz některým nevíce využívaným bude na čas omezen. Že by však oni, tak jako tomu bylo za Tyla, byli ohroženi hladem, silně pochybuji.

Nebo další zajímavý citát. Žel Bohu jsem nezachytil jméno oné star. Konstatovala, že je těžké v době koronaviru žít, protože nemůže ke své kosmetičce. Lituju ji, ale myslím, že existují důležitější věci než její frizúra. Nebo onen výrok starosty Koláře o tom, že socha Koněva musela být odstraněna, protože neměl roušku, pokládám za vrchol ignorance.

Jak vidno, i v době řádění koronaviru je možné se bezplatně pobavit.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov