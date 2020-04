Hrdina, nebo...

Starosta Kolář! Hrdina, nebo...? Ne, není hrdinstvím v době, kdy jedni nesouhlasí s rozhodnutím jeho radničního týmu odstranit sochu osvoboditele, cítíce se vítězem napsat dokonce, že přece »neměla roušku«. A vysvětlení, že prý šlo o vtip, neberu. Jsou vtipy, které mají úroveň, těm se můžeme zasmát, ale jsou i vtipy bez úrovně svědčící o primitivnosti jejich výkladce. Při nich se můžeme usmát jen nad úrovní toho, jenž je pronesl. Tak je to i v tomto případě.

Pan Kolář je jen a jen zbabělec. A zbabělců bychom si vážit neměli.

Odstranění sochy maršála Koněva stálo nemálo peněz z kapes daňových poplatníků. Radnice Prahy 6 sice má peněz, vybraných například z parkování, nemálo, zřejmě to však nestačí. Proto z rozhodnutí samotného starosty byly zrušeny některé výhody pro důchodce. Vyprávěla mně známá bydlící v šestém pražském obvodu, že dříve, před nástupem pana Koláře, jezdíval po objednávce taxík s nemocnými seniory do nemocnic a dalších zdravotních zařízení na běžné kontroly či na ošetření. To již není. Je přece třeba šetřit. A tak ti důchodci, kteří sami se těžko mohou přepravovat městskými dopravními prostředky, musí si taxíky platit draze ze svého. Atd. Peníze se tedy pro akce, jako je »zničení pomníku maršála Koněva«, našly, i na postavení sochy Marie Terezie o nějaký ten metr dál.

Starosta ovšem nemohl počítat s tím, že by Rusko přijalo zničení památníku s pochopením. Chtěl ho přece urazit. Záměr ho soudit za ničení pomníků vítězů ho však rozčílil (nebo prý dokonce potěšil?). On, »světový politik«, by měl být souzen? Ne, Rusko je vinno. Vojska vedená maršálem Koněvem přece Prahu neosvobodila, jak mu »dosvědčil« prorežimní pseudohistorik Eduard Stehlík, který, jinak jako už málo únosný, musel odejít z vysoké funkce na ministerstvu obrany. Proč ale desítkám mrtvých ještě z 9. května byl postaven dnes málo udržovaný pomník na pražském Barrandově, proč byli mrtví na Malé říčce, proč padl poručík Gončarenko, proč až tanky musely ukončit vládu nacistů na letišti ve Kbelích, proč na pražských hřbitovech u řady sovětských vojáků je jako datum úmrtí napsán údaj 9. 5. anebo nějaký další, v němž ranění z bojů u Prahy a v jejím okolí umírali v pražských lazaretech atd.? Proč ještě v onen den z okna v pražské Budečské ulici zastřelil esesák člověka, který se pohyboval na chodníku, o čemž mi vyprávěli rodiče jednoho mého kolegy, kteří šli jen pár metrů za tím zastřeleným? Proč... takových proč je moc. Má pro to pan Kolář nějaké speciální vysvětlení?

Dnes se cítí nedotknutelným. Dokonce dotčen (potěšen?) návrhem na trestní stíhání, které může požadovat Rusko. Ví, že i kdyby v Rusku byl odsouzen, vydán tam nebude. Česko totiž bez souhlasu své občany do zahraničí nevydává. Jen do zemí Unie. Může tedy volat na pomoc všechny »pseudodemokraty« a protiruskou nenávistí jednající zaslepence. Co na tom, že tady na území naší republiky zahynulo přes 140 000 sovětských vojáků a jen v Praze a jejím okolí na pět set rudoarmějců? Proč? Proto, aby jeho rodiče mohli žít a on se mohl narodit.

Na rozdíl od Koněva, jehož jméno nikdy historie nezapomene, jméno Koláře se stane synonymem pro zaslepenou nenávist, stejně jako už více než sto let pro podlé zrádce používáme název mrva a už nikdo neví, kdo vlastně Rudolf Mrva, ten »Rigoletto z Toskánu«, byl.

Otakar ZMÍTKO