Ohniska

Také vás nádherné počasí, které ovládlo letošní Velikonoce, vyhnalo ven? Kdo má zahradu, ten si výská. Kdo ji nemá, může si nenápadně pískat venku v parcích, lesích či loukách hezky ve zdravém rozestupu.

Malé rodinné výlety či úklidové jarní práce na zahradě ale mnozí opět nedomysleli. Takový malý rodinný ohníček u lesa na buřtíčky či rychlá likvidace hromady roští a staré trávy pomocí litru benzínu a zapalovače? Jistě, oheň je fajn kamarád trampů. Zahrádkářů také…

A tak děkuji za Velikonoce, které můj muž i mnozí další hasiči, ať již státní či dobrovolní, opět strávili v poklusu. Je to o to zoufalejší, že mnozí státní hasiči jsou nyní vytíženi pomáháním s následky koronavirové krize – pomáhají rozvážet ochranné pomůcky, pomáhají s dezinfekcí prostor, s převozem nemocných, dovážejí naše obyvatele z ciziny a mnohé další. Jejich běžnou práci tak ve větší míře přebírají hasiči dobrovolní, kteří nejen že se vzdávají svého volného času, ale v dnešní době hazardují se zdravím, protože nikdy netuší, k čemu všemu se i při banálním zásahu při požáru byť pouhého porostu dostanou.

A těchto požárů opět přibývá. Už opět hořelo v zahradách, v polích i u lesa, a to i v Praze, například u Hostivaře. Na ploše o velikosti téměř dvou fotbalových hřišť.

Hasiči tak nyní zasahují častěji kvůli pouhé lidské blbosti, která je o to neomluvitelnější, protože zaměstnává lidi, kteří jsou mnohem více potřební jinde. Každý podobný zásah také stojí nemalé peníze, které jsou také potřebné jinde. Blokuje techniku, která může sloužit jinde, a hlavně ohrožuje samotné hasiče na zdraví, které by si měli chránit pro podstatnější zásahy a práci.

O tom, že vypalování podrostů, zakládání ohýnků a pálení zahradního odpadu je zakázáno podle zákona (§ 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb.), navíc na mnohých místech je podpořen zákaz ještě obecními vyhláškami, kvůli suchému jaru nemluvě. Ani pokuta až 500 000 Kč nikoho příliš neodrazuje.

Ale jak říká klasik: »Tady jsem to všem říkal. Ale je to marný, je to marný, je to marný.«

Přitom takový malý ohýnek je názornou ukázkou toho, co se kolem nás děje. Když je kontrolovaný, uzavřený, v klidu vyhoří a zmizí. Pokud ale uteče byť jediná jiskra, která najde vhodného hostitele, pardon vhodný podrost, a není-li v zárodku lokalizována a uhašena, může se vše rychle vymknout kontrole. Proto je mnohem jistější vůbec žádný oheň nerozdělávat. A neriskovat. Stačí, že za nás riskují jiní.

Helena KOČOVÁ