21 let od agrese NATO proti Jugoslávii

Profesor Rajko Doleček, snad největší bojovník za pravdu o Jugoslávii, Srbsku a agresi NATO z března až června 1999 proti »neposlušnému« Bělehradu (a zbytku Jugoslávie i okolí), už bohužel není mezi námi. Ale o to více musíme uchovávat jeho odkaz a ani 21 let poté, co jsme se coby čerství členové útočného vojenského paktu NATO podíleli na této bezprecedentní zločinné agresi, nesmíme zapomenout na všechny oběti a souvislosti tohoto nelegálního počínání »demokratického« Západu bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN.

Jednu z cest, jak se pro případné polemiky se zaslepenými zastánci všech euroatlantických (ne)pořádků vyzbrojit argumenty a fakty, nabízí Jürgen Elsässer, původně jeden z nejznámějších německých levicových novinářů (pracoval mj. pro Junge Welt či Neues Deutschland), a to ve své knize Válečné lži. Agrese NATO proti Jugoslávii, která vyšla v českém překladu v edici Vrahouni z NATO vloni díky Nakladatelství Loxia, Pardubice. Knihu vydává mj. i naše Futura, a. s.

Století válek

Autor hned v úvodu své knihy správně připomíná, že tříměsíčním bombardováním Jugoslávie na jaře 1999 se symbolicky uzavřelo století válek. Většina válek 20. století jde podle něj na vrub britského impéria, resp. jeho americké filiálky. »Strategií Angličanů bylo vždy důsledně uplatnit pravidlo ‚rozděl a panuj‘. Rozeštvat jiné národy mezi sebou, vydělat na následné válce a ještě si třeba zahrát na mírotvorce. Zjednodušeně lze říci, že každý Němec podpalující Lidice, každý Čech vyhánějící ‚Sudeťáky‘, každý Ukrajinec upalující ‚Moskaly‘ (Rusy), každý Chorvat vypichující srbské oči, každý Albánec účastnící se pogromů na Srby, ovšem i každý Arab vyhazující do povětří Žida i každý Žid střílející na Araba, jedná ve světovládném zájmu Anglosasů, aniž o tom ví. Až Německo pozná svého skutečného nepřítele na západě a nebude ho hledat na východě či jihovýchodě, může teprve nastat v Evropě mír, resp. mírová situace.« Vskutku hozená rukavice. Stejně jako následné subkapitoly předmluvy jako Dobít tu slovanskou lůzu!; NATO – Severoatlantická teroristická organizace; Česká republika jako agresor a člen teroristické organizace; Česko-srbské vztahy a české válečné štvaní či Naděje na mír v nedohlednu – tím vším navozuje Elsässer celkový tón následujících 200 stran zdánlivě skandálního čtení, které zhltnete jako dobrý horor. Tohle ovšem byl skutečný horor, horor s bezpočtem nevinných civilních obětí…

Nekonečně lží

Součástí poměrně objektivního vymezení se proti Anglosasům, řekněme také jinak euroatlantické západní civilizaci svobody a demokracie, která je nám povinně dávána za vzor všech ctností, je samozřejmě i kritika do vlastních řad, tedy Německa. Ani tomu se autor nebrání, naopak. Opět zcela přesně tvrdí, že zničení Jugoslávie v 90. letech bylo především zločinem německé zahraniční politiky. »Zviditelnila se přitom tradiční politická linie příznačná pro celé 20. století. Heslo ‚Serbien muss sterbien‘ (Srbsko musí zemřít) pochází už z 1. světové války.« A tohle se skutečně potvrdilo i po znovusjednocení Německa na začátku 90. let. V roce 1991 Bonn jednostranně uznal Chorvatsko a Slovinsko a začal vládu v Záhřebu podněcovat finančními sliby a dodávkami zbraní. Důležitou roli v tom podle autora hrála zpravodajská služba BND, která vyslala své agenty převzaté z někdejší nár. soc. tajné služby v Chorvatsku, aby působili v separatistickém hnutí. »Síly, které ve 2. světové válce kolaborovaly s nacisty, se obdobným způsobem aktivizovaly i v rámci nacionalistických uskupení muslimů v Bosně a Hercegovině a Albánců na Kosovu… Znovusjednocené Německo tedy spolupracovalo s živly, které za časů Třetí říše pomáhaly v honu na Židy a Slovany.«

Německá vláda požadovala, aby NATO jednostranně zasáhlo proti Srbům už v bosenské občanské válce (1992-95). A až v tuto chvíli, po nástupu »demokrata« Billa Clintona do Bílého domu, se k Bonnu připojují USA, které okamžitě převzaly agresivní protisrbské smýšlení. Platilo heslo »dostat Srby na kolena«, jak se vyjádřil tehdejší německý šéf diplomacie Klaus Kinkel. A o to se velmoci (s jistou výjimkou v podobě Ruska, Francie a paradoxně Velké Británie, které trvaly na zprostředkování dialogu ze strany OSN) snažily tak dlouho, až se to na základě lží ze Srebrenice, Račaku či Rambouillet před 21 lety podařilo.

Když Elsässer vyjmenovává jednotlivé lži (shromážděné všechny ve své námi avizované knize), začíná lží »rudozelenou« - tedy jen na oko mírovou politikou soc. dem. Schröderovy vlády, která umožnila německý vstup do války. Jenže až do podzimu 1998 byl kancléřem pravičák nad pravičáky, Helmut Kohl, SPD tedy jen zdědila jeho či Kinkelovu výše popisovanou politiku CDU a FDP…

Pak už ale následují neoddiskutovatelné lži: O »genocidě«, lži, která válku připravila; Račaku – lži, která válku vyvolala; Rambouillet – lži, která v poslední minutě zabránila míru; Plánu Podkova – lži, která pomohla překonat únavu veřejnosti z války; srbských koncentračních táborech – lži, s jejíž pomocí spolková vláda zneškodnila nacistickou minulost; stu tisících zavražděných (Srby) – lži, kterou NATO svoji válku omlouvalo jako nouzovou pomoc při záchraně lidských životů; vedlejších škodách – lži o čisté válce a o munici z ochuzeného uranu – lži o čisté zbrani.

Poslední den

Děsivé jsou i kapitoly Sanjin poslední den (Co by mohla o válce vyprávět jedna srbská dívka – kdyby ji přežila), resp. Epilog – první a třetí světová válka…

Kniha je doprovozena kromě odborných odkazů (autor ji píše jako skutečně seriózní vědeckou práci) i podrobnou obrazovou přílohou či dokumenty, které se ke kruté válce vážou. A jestliže Sanje Milenkovičové, 15leté oběti zločinců z NATO, je věnována právem celá kapitola, »humanistovi« Václavu Havlovi a jeho cynickému tvrzení o »etické válce« důležité místo na zadní straně obálky pod fotografií s rozbombardovaným osobním vlakem. Když k etickým bombám NATO s ochuzeným uranem připočteme rozbombardované mosty (jako ve Varvarinu) či velín Jugoslávské televize, nelze se divit konečným číslům: Za 78 dnů zničilo NATO během »humanitárního bombardování« této »nejpřesnější války v dějinách« (svými slovy) jen 14 jugoslávských tanků, ale vedle toho 48 nemocnic, 74 televizních stanic a vysílačů a 422 škol. Ještě dnes leží na 20 000 kazetových bomb jako nevybuchlé granáty v zemi a mohou kdykoli explodovat. Zemřelo více než 2000 jugoslávských civilistů, z nichž třetina byly děti! Jako třeba tříletá Milica Rakičová, nejmladší oběť útoků NATO. Měla tu smůlu, že žila v bělehradské čtvrti Batajnica, poblíž mezinárodního letiště. K tomu nelze nepřipomenout raketový atak na čínskou ambasádu v Bělehradě (tři oběti, z toho dva čínští novináři, kteří na rozdíl od svých 16 zabitých kolegů v troskách Jugoslávské televize jsou vedeni v seznamu zavražděných novinářů Výboru na ochranu novinářů v New Yorku) či bomby, které omylem dopadly do Černé Hory či na území Kosova (a mnohé také zabíjely). V Murine v Černé Hoře mají náměstí Obětí NATO…

Krvavá Madla

Mimochodem, když jsme zmínili politováníhodná slova prezidenta Havla na společném zasedání obou komor kanadského parlamentu z 29. dubna 1999, nelze nevzpomenout ani ještě daleko zásadnější role Madeleine Albrightové (přezdívané trefně Krvavá Madla), ministryně zahraničí USA právě v době teroristické války NATO v Jugoslávii. Když během autogramiády její knihy v Praze v roce 2012 chtěl režisér Václav Dvořák od exdiplomatky autogram na fotografie vybombardovaných budov paktem NATO (jako třeba porodnice naproti budově ministerstva vnitra v Bělehradu), Albrightová zareagovala hystericky slovy: »Vypadněte, odporní Srbové!« Tento skandál obletěl svět a připomínají ho v obrazové příloze k českému vydání Elsässerovy knihy i editoři námi recenzovaného počinu.

Roman JANOUCH