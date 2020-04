Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda podle Hamáčka zvolila rozumný postup pro uvolňování opatření

Harmonogram rozvolňování opatření zavedených kvůli šíření nemoci covid-19 je podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vyvážený a opatrný. Novinářům po jednání Ústředního krizového štábu řekl, že je s výsledkem úterního jednání vlády spokojen. Plán podle něj umožňuje v případě nárůstu počtu lidí nakažených novým koronavirem "zatáhnout za záchrannou brzdu".

Vláda v úterý představila plán rozvolňování restriktivních opatření. Obchody, služby nebo památky se mají otevírat a kulturní a sportovní akce obnovovat v pěti etapách - od 20. dubna do 8. června. Výuka do škol se do července v plném rozsahu nevrátí. Nejdřív by se už příští týden mohly konat například státnice či rigorózní zkoušky. Pokud to vývoj šíření nemoci dovolí, pro maturanty se dveře škol otevřou 11. května a skupinám školáků z prvního stupně základních škol 25. května. Nejméně se počítá s návratem žáků druhého stupně základních škol a středoškoláků nižších ročníků.

"Myslím si, že je to velmi rozumný postup," řekl Hamáček. Na jednání podle něj padaly i návrhy na mnohem radikálnější uvolňování opatření. Postupné otevírání jednotlivých obchodů či provozoven považuje ministr za zodpovědné. "Je to reakce, která nám umožňuje v každém momentu zatáhnout za záchrannou brzdu," dodal. Hamáček je od počátku nákazy zastáncem opatrného přístupu.

Plán, jak se budou jednotlivá zařízení otevírat, má podle ministra vnitra logiku. Například otevření farmářských trhů má pomoci drobným prodejcům a vyslyšet volání lidí po kvalitních potravinách.

Také opozice v úterý ocenila, že kabinet zveřejnil, jak plánuje rozvolňovat svá opatření a s ohledem na koronavirovou epidemii umožňovat otevření obchodů a dalších zařízení. ODS či TOP 09 však postrádají detailní plán pomoci podnikatelům.

Ústřední štáb jednal o dodávkách ochranných pomůcek v květnu

Ústřední krizový štáb se zabývá tím, jak zajistit dodávku ochranných pomůcek do Česka po 5. květnu, kdy vyprší smlouvy na dodávky pomůcek ze zahraničí. Po jednání štábu to řekl Hamáček. Pracovní skupina, která se dodávkami zabývá, mimo jiné mapuje české kapacity, řekl ministr. Zvažuje také, že by si některé sektory mohly ochranné pomůcky zajišťovat samy.

Do 5. května má ČR podle Hamáčka také zajištěnou leteckou přepravu pomůcek do země. "Pracovní skupina pro nákupy dostala za úkol navrhnout postup po 5. květnu, to znamená, že v této chvíli mapuje české kapacity," řekl Hamáček. Pracuje na tom podle něj jak ministerstvo vnitra, tak ministerstvo průmyslu a obchodu.

Skupina musí mimo jiné naplánovat, zda budou moci poptávku v Česku pokrýt domácí dodavatelé, či zda budou muset být prodlouženy zahraniční dodávky. Podle Hamáčka je potřeba také přehodnotit potřebné počty ochranných pomůcek ve vztahu k tomu, jak se v zemi budou uvolňovat bezpečnostní opatření. "Klíčová debata, která nás čeká, je v jakém režimu budou ochranné pomůcky hrazeny a dodávány, zda to bude pokračovat tak, jako dosud, nebo zda to bude v jiném režimu, například že by některé sektory ochranné pomůcky nakupovaly samy," doplnil ministr.

Nyní do 30. dubna platí v Česku nouzový stav, který podle Hamáčka objednávky ochranných pomůcek značně usnadňuje. Ministr znovu zopakoval, že stav bude podle jeho názoru nutné prodloužit. "Pokud bychom zrušili nouzový stav, nebylo by možné využívat mimořádná oprávnění a fungování vlády by bylo velmi obtížné," řekl. Znovu zdůraznil, že trvání nouzového stavu nebrání tomu, aby byla některá bezpečnostní opatření uvolňována.

Štáb se podle Hamáčka také zabýval rostoucí nezaměstnaností v Česku. "Nezaměstnanost z logiky vývoje roste, nicméně zatím nijak fatálně," řekl. Štáb nyní řeší, jak by mohl využít lidi, kteří pracovat chtějí, například v zemědělství. "Ukazuje se, že je tam nedostatek pracovních sil, protože v minulých letech to zajišťovali pracovníci ze zahraničí," řekl Hamáček. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se také snaží vyřešit situaci zahraničních pracovníků, kteří v Česku žijí, ale nyní práci nemají.

Štáb se snaží řešit i situaci pendlerů, kteří kvůli vládním opatřením nebo i z jiných důvodů nemohou pracovat v zahraničí. "Ministerstvo práce pro ně připraví informační materiál, aby věděli, jaké jsou možnosti státní podpory, aby nezůstávali bez prostředků a nedostávali se do neřešitelných situací," uvedl Hamáček.

Ve štábu vznikla i nová pracovní skupina, která se bude zabývat režimem na hranicích. Jsou v ní zástupci ministerstev vnitra, dopravy, zahraničí a zdravotnictví. Jejím úkolem bude průběžně vyhodnocovat adekvátnost hraničního režimu.

Poslanec a člen štábu Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) upozornil, že v harmonogramu rozvolňování opatření například není plán obnovení bohoslužeb. "Předpokládám, že to na vládu přinesu jako podnět a budeme to projednávat," reagoval na tiskové konferenci Hamáček.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula také štáb informoval o tom, jak se vyvíjí testovací kapacity v Česku. O Velikonocích počty provedených testů klesly podle Hamáčka na zhruba 3000 denně, nyní se vrací na 6000 - 7000 denně. Cílem je dostat se k 15.000 testům denně, uvedl Hamáček. Ministerstvo zdravotnictví podle ministra připravuje plán, jak se dostat k počtu 20.000 testů za den. Hamáček dodal, že dostatečné testovací kapacity jsou podmínkou pro možné ekonomické odhady budoucí situace v Česku.

(čtk)