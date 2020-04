Ilustrační FOTO - Pixabay

Temelín je ve skvělé kondici

Tlaková nádoba reaktoru prvního bloku jaderné elektrárny Temelín odpovídá bezpečnostním požadavkům.

Vyplynulo to z kontrol, které v těchto dnech dokončili odborníci při plánované odstávce prvního bloku. Stav reaktoru tak umožňuje provoz elektrárny na další desítky let, řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Elektrárna má za sebou polovinu plánované odstávky prvního bloku, která začala 13. března a měla by trvat dva měsíce. Temelín letos na dva měsíce odstaví i druhý blok, podle plánu od 12. června.

Jak uvedl člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek, výměna reaktorové nádoby je těžko představitelná věc, proto energetici věnují jejich kontrolám tolik pozornosti. »Stav tlakové nádoby reaktoru je jedním z klíčových faktorů určujících životnost jaderných elektráren,« dodal Zronek. K dalším důležitým oblastem patří stav bezpečnostních systémů nebo řídicích systémů elektrárny, uvedl mluvčí.

Zařízení v hodnotě desítek milionů Kč mapovalo devět dní stav tlakové nádoby reaktoru. Odborníci z firmy Škoda JS posuzovali pomocí ultrazvuku od začátku dubna celistvost a tloušťku materiálů tlakové nádoby. Pomocí kamer pak museli prozkoumat každý milimetr na ploše sto metrů čtverečních.

»Výsledky naplnily naše očekávání. Díky nim máme velmi podrobné a aktuální informace o stavu zařízení. Tlaková nádoba reaktoru je ve velmi dobrém stavu a umožňuje bezpečný provoz další desítky let,« uvedl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

Při kontrolách životnosti tlakových nádob temelínských reaktorů se prověřuje stav vnitřního i vnějšího povrchu a materiálu, tloušťka základního materiálu nebo svarových spojů. Vzorky umožňují vyhodnotit vliv radioaktivního záření na materiál tlakové nádoby.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,76 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 4,5 TWh.

(ng)