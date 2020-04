Ilustrační FOTO - Pixabay

Klasifikace nemusí být vždy jen podle známek

Ředitelé škol a učitelé by při hodnocení žáků měli zohlednit jejich specifické podmínky. Využívat by měli spíše zpětnou vazbu než známky. Vyzval je k tomu ministr školství Rober Plaga s tím, že také není nutné zvládnout veškeré učivo zahrnuté ve školních vzdělávacích programech.

Učitelé by se měli soustředit na znalosti a dovednosti nezbytné pro další vzdělávání, měli ještě více než dosud pracovat se zpětnou vazbou od rodičů a komunikovat s rodinami nejen zadáváním úkolů. Zjišťovat mají, jak si děti s jednotlivými úkoly poradili. »Aby za běhu byli schopni upravovat vzdělávání vzhledem ke specifickým podmínkám v jednotlivých rodinách a školách,« řekl novinářům Plaga. »Chceme umožnit ředitelům škol větší flexibilitu v hodnocení. Předpokládáme větší využití formativního hodnocení zpětnou vazbou. Nedává smysl, aby klasifikace, jak ji známe, ve všech případech byla podle známek, jaké žák nebo student dostal po dobu distanční výuky,« dodal. Hodnocení by tak podle něj mělo zohledňovat sociální či ekonomické podmínky, které žák pro vzdělávání na dálku měl. Za vhodné Plaga považuje, aby se učitelé soustředili na profilové předměty, »respektive na takové znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro další vzdělávání, a pak na procvičování a opakování učiva,« doplnil ministr.

Přijímačky na střední školy podle situace

Se stanovením termínu přijímacích zkoušek na střední školy je nutné podle ministra Plagy počkat na epidemiologickou situaci. Vyhlásí jej v dostatečném předstihu. Přijímací zkoušky podle Plagy epidemiologové vyhodnotili jako velmi rizikovou záležitost. »Já bych mohl vystřelit jakýkoli termín v červnu, ale bylo by to ode mě neférové. V tuto chvíli musíme počkat na jednotlivé vlny. Já v dostatečném předstihu tak, aby se školy stihly na přijímačku nachystat a studenti věděli, kdy jednotná přijímačka bude, to oznámím,« řekl ministr.

Děti chystající se na jednotnou přijímací zkoušku mohou podle Plagy k přípravě využít testy Cermatu z předchozích let, které jsou jim včetně řešení k dispozici. Ministerstvo chce zároveň formou videí připravit výklad daných řešení. Mimořádná úprava zákona pro letošní rok, která již platí, počítá s tím, že se jednotné přijímací zkoušky uskuteční 14 dní po znovuotevření škol. Schéma vlády předpokládá, že by zkoušky byly někdy v červnu. K přijímacím zkouškám na maturitní obory se podle statistik Cermatu přihlásilo přibližně 95 tisíc dětí.

Dětem by ve škole stačily dvě roušky na den

Ministr Robert Plaga také řekl, že stát by měl zajistit, aby školy mohly za rozumnou cenu nakupovat ochranné prostředky a dezinfekci. Nakupovat by je však přímo neměl. Roušky by např. měli mít žáci prvního stupně ZŠ v plánovaných školních skupinách při aktivitách ve větším počtu dětí. Podle Plagy by měly školy mít možnost dostat se k ochranným prostředkům a dezinfekci, chce to projednat na Ústředním krizovém štábu.

Ve skupinách by se od 25. května mohli učit žáci 1. stupně ZŠ. Kolektivy by se měly rozdělit do skupin po 15 dětech. Složení skupiny by se nemělo měnit. O nošení roušek ve skupinách by rozhodoval učitel, ve společných prostorech školy by bylo povinné. Naopak pokud budou děti sedět v lavicích po jednom a s dostatečnými rozestupy, roušky by mít nemusely.

Koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar řekl, že by dětem denně stačily dvě doma vyrobené roušky. Ve školách by měly být stojany s dezinfekcí, tekutá mýdla nejen na WC, ale i ve třídách u umyvadel, vhodné by byly i papírové ručníky.

Školní inspektoři ocenili učitele i rodiče

Většina základních a středních škol v ČR se snaží při současné výuce na dálku držet stanovených rozvrhů. U středních škol je komunikace učitelů se studenty o něco intenzivnější, zejména u maturantů. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal to řekl na základě šetření, které provedla Česká školní inspekce mezi zhruba 5000 řediteli základních a středních škol. Ocenil učitele a rodiče, jak se se situací po uzavření škol kvůli koronavirové nákaze vypořádali. Do distanční formy výuky po uzavření škol 11. března se zapojily zhruba tři čtvrtiny žáků a studentů. Inspekce eviduje jen zhruba stovku škol, kde více než polovina žáků nepracuje s učiteli prostřednictvím on-line výuky. Příčinou je většinou nedostatečné technické vybavení, tedy počítače nebo chytré telefony, nebo připojení. Problémem je v některých případech i nízká motivace ke komunikaci s učiteli a sociální vyloučení, to hlavně na druhém stupni základních škol, uvedl inspektor.

Někteří učitelé podle Zatloukala nedostatek technického vybavení žáků řeší tím, že učivo s nimi telefonicky konzultují nebo jim studijní materiály předávají na nějakém místě, případně jim je zasílají. Školy podle zjištění inspekce se žáky komunikují většinou prostřednictvím e-mailů, sociálních sítí a digitálních platforem. Většina žáků ZŠ odevzdává úkoly tak, že je rodiče vyfotí a pošlou e-mailem či přes aplikaci whatsapp. Středoškoláci je někdy nahrávají do nějaké on-line platformy pro školu, doplnil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Slovně hodnotí žáky spíše základní školy

Podle průzkumu inspekce využívají klasické způsoby klasifikace, jako jsou známky, na prvním stupni základních škol tři procenta vyučujících, zatímco na středních školách je to 29 procent. Naopak 38 % pedagogů z prvního stupně hodnotí práci dětí slovně, na středních školách je to 13 % vyučujících. Cílem by podle Zatloukala však nemělo být celkové hodnocení na vysvědčení, nýbrž předání informace o tom, zda se žákovi práce daří. Podle něj jsou na známkování některé školy zvyklé a mohou v tom pokračovat, pokud zohlední specifika výuky na dálku. Zástupci inspekce uvedli, že vliv na distanční vzdělávání má i domácí prostředí a rodina.

K využívání slovní vazby vyzvalo již dříve MŠMT. Plaga slíbil připravit vyhlášku, která by dala učitelům návod, jak klasifikovat děti na konci aktuálního školního roku. V ČR je zhruba 4200 ZŠ, které mají kolem 953 tisíc žáků. V přibližně 1300 středních školách je asi 424 tisíc žáků.

Na co se mají žáci, studenti i rodiče připravit

Vysokoškoláci, ovšem pouze ti z posledních ročníků, by se mohli už příští týden vrátit do svých škol, ale pouze omezeně v počtu nejvýše pěti pohromadě. Státnice či rigorózní zkoušky by se tak mohly konat.

Pro maturanty se školy zřejmě otevřou 11. května, mladším školákům – ovšem jen po skupinách v počtu 15 dětí - pak 25. května. Účast ve výuce na prvním stupni však bude dobrovolná a bez možnosti průběžně složení skupiny měnit. Výuka na druhém stupni bude až do 30. června pokračovat na dálku. Školní docházka tak nebude až do konce června povinná.

Individuální výuka na Základních uměleckých školách a jazykových školách a také prezenční výuka v dětských domovech a diagnostických ústavech může začít od 11. května. Ve skupinách do pěti dětí mohou tyto školy vyučovat od 25. května.

O nošení roušek ve skupinách by rozhodoval učitel, ve společných prostorech školy by bylo povinné.

Otevření mateřských škol záleží na zřizovatelích – zda zajistí podmínky dané ministerstvem zdravotnictví.

V červnu budou možné konzultace či třídnické hodiny pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty středních škol - podle podmínek školy a při dodržení přísných hygienických opatření.

Maturitní a závěrečné zkoušky by se měly konat po 1. červnu, záleží však na vývoji situace v dalších týdnech.

Se stanovením termínu přijímacích zkoušek na střední školy MŠMT čeká na epidemiologickou situaci. Vyhlásí jej v dostatečném předstihu.

(ku)