Ilustrační FOTO - Pixabay

Epidemie je pod kontrolou

ČR má i nadále epidemii koronaviru pod kontrolou, podařilo se zabránit nekontrolovanému šíření onemocnění a nemocnice zvládají péči o nakažené pacienty včetně těžkých případů. Denní nárůst se už třetí den drží pod stovkou nových nakažených. Podle modelu zdravotnických statistiků bude koncem dubna v republice asi 10 000 nemocných, seniorů mezi nimi bude zhruba čtvrtina.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je zásadní, že nepřibývá lidí, kteří potřebují léčbu v nemocnici. Zdravotnický systém péči o hospitalizované zvládá, a nemocnice tak mohou začít obnovovat péči o další pacienty. Za dobrý signál ministr i odborníci považují, že v úterý po Velikonocích bylo nově odhaleno jen 82 případů, přičemž testů bylo přes 5000.

»Vidíme poměrně přesně, že nedochází k nárůstu počtu v rizikových skupinách a nepozorujeme žádné výrazné změny v počtu a charakteristikách nemocných, kteří museli být hospitalizovaní,« řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Za klíčové považují epidemiologové takzvané reprodukční číslo, které uvádí průměrný počet lidí, které jeden nemocný nakazí. Aktuálně je pod hodnotou jedna, což značí ústup epidemie.

Návratu k běžnému životu má pomoci také takzvaná chytrá karanténa, která za pomoci moderních technologií, například údajů z mobilních telefonů či bankovních karet, umožní urychlené zjišťování potenciálně nakažených. Po nynějším testovacím provozu v několika krajích se má v celé zemi naostro rozjet 1. května.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ale upozornil na to, že na onemocnění koronavirem zatím neexistuje efektivní léčba ani vakcína. Je třeba proto i nadále dodržovat od ostatních lidí dostatečný odstup, nosit roušky a dbát na zvýšenou hygienu. Volný pohyb lidí a sdružování se na veřejnosti bude omezený do ukončení nouzového stavu, který zatím platí do konce dubna. Vláda ale možná znovu požádá poslance o jeho prodloužení. Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip uvedl, že KSČM s prodloužením nouzového stavu počítá. »Záleží na nákazové situaci,« dodal. Pravicová opozice podporu prodloužení naopak jednoznačně vyloučila.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Kabinet v úterý představil plán rozvolňování restriktivních opatření. Obchody, služby nebo kulturní a sportovní akce se mají oživovat v pěti etapách - od 20. dubna do 8. června. Harmonogram uvolňování opatření je podle šéfa Ústředního krizového štábu a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vyvážený. Ministerstvo vnitra prý bylo tím vládním subjektem, který bazíroval na obezřetnosti, jiné resorty chtěly uvolňovat opatření rychleji. Výsledkem je kompromis, vysvětlil Hamáček. V případě nárůstu nemocných půjde »zatáhnout za záchrannou brzdu«, je si jistý ministr vnitra.

Někteří podnikatelé ale rušení omezení považují za příliš pomalé. Jejich nervozita roste. Firmy hlásí snížení výroby až o 40 procent, ukázal průzkum Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Navzdory obavám ale hromadné propouštění neplánují. Na 46 procent firem s více než 250 zaměstnanci naopak uvádí, že se jim pracovní síly stále nedostává, nejčastěji v dopravě a zemědělství.

Kvůli epidemii se už zrušily nebo posunuly stovky kulturních, společenských a sportovní akcí, od lokálních po mezinárodní. Letos se například neuskuteční tradiční pochod Praha-Prčice, nejmasovější akce svého druhu v ČR. Mnozí organizátoři letních festivalů a dalších větších akcí zatím žijí v nejistotě, zda budou moci své plány uskutečnit.

Národní památkový ústav otevře všech sto svých hradů, zámků a dalších objektů 8. června. Prohlídky se budou konat za dodržení přísných hygienických pravidel. Správce státních památek odhaduje ztrátu způsobenou opatřeními proti šíření koronaviru do konce května na 150 milionů korun. Protože však Češi patrně nebudou moci strávit letošní dovolenou v zahraničí, věří památkáři, že v létě čeká hrady a zámky rušná sezóna, která ztráty bude kompenzovat. To si slibují i hoteliéři. Pevně doufají, že absenci zahraničních turistů jim nahradí ti domácí. Strávit dovolenou v českých zemích se podle průzkumu skutečně chystá přes 60 procent Čechů.

(ste)