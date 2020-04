Ilustrační FOTO - Pixabay

Hyacinty zhasly Ugandu

Plovoucí ostrov z vodních hyacintů na Viktoriině jezeře ucpal turbínu elektrárny a způsobil výpadek elektřiny v celé Ugandě.

Ugandský prezident Yoweri Museveni musel kvůli výpadku proudu o hodinu odložit svůj televizní projev věnovaný epidemii koronaviru. O břehy Viktoriina jezera, které je druhým největším sladkovodním jezerem na Zemi, se dělí několik zemí. Na hladině se vyskytují velké porosty vodního hyacintu (tokozelky nadmuté). Společnost Eskom Uganda oznámila, že velký útvar rostlin zahltil turbíny elektrárny Nalubaale, což vyvolalo přerušení dodávek. Vegetace se dala do pohybu zřejmě kvůli zvedající se hladině jezera. Nyní je hladina na 13,1 metru a blíží se rekordním 13,5 metru z roku 1964; běžně sahá do devíti metrů. Že se ostrov dal do pohybu, se dá také přičíst nedávným silným dešťům. Zástupce firmy Simon Kasyate po obnovení dodávek proudu řekl: »Vždy se nám dařilo se s touto rostlinou vypořádat, tento případ je nebývalý.« Ostrov měl rozměry dvou fotbalových hřišť.

(čtk)