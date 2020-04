Rivalové se shodli na vytvoření vlády

Předáci irských politických stran Fine Gael a Fianna Fáil se v úterý dohodli, že se pokusí poprvé v dějinách země vytvořit společnou vládu. Aby měli v dolní komoře parlamentu většinu, budou ale muset získat podporu ještě některé z menších stran či nezávislých poslanců, informovala Reuters. Jednání o sestavení vlády po únorových parlamentních volbách zastínila krize spojená s šířením koronaviru, kterým se v Irsku nakazilo přes 11 000 lidí.

Úřadující premiér Leo Varadkar, který stojí v čele strany Fine Gael, i předák dosud opoziční strany Fianna Fáil Micheál Martin před volbami jakoukoli spolupráci vylučovali. Středopravicové strany jsou tradičními rivaly a u moci v Irsku se střídají od 30. let minulého století. V jednom kabinetu spolu dosud neusedly. Po volbách z počátku února se Irsko ale ocitlo v patové situaci. Volby vyhrála levicová strana Sinn Féin předsedkyně Mary Lou McDonaldové, která ovšem kvůli složitému volebnímu systému obsadila jen 37 křesel v parlamentu, zatímco druhá Fianna Fáil získala 38 mandátů. Do té doby vládní Fine Gael získala 35 křesel. Žádná dvojice velkých stran nedokáže sestavit vládu, která by měla většinovou podporu ve 160členném Dáilu. Obě středopravé strany navíc odmítají spolupráci s Sinn Féin, která bývala politickým křídlem organizace Irská republikánská armáda (IRA).

Premiér Leo Varadkar. FOTO - Wikimedia commons

V úterý se Varadkar s Martinem dohodli na vládní spolupráci »za rovných podmínek«. V krátkých prohlášeních oba uvedli, že nyní budou o dohodě informovat členy svých stran. Přesvědčit ale k účasti v kabinetu budou muset ještě některou z menších partají nebo několik nezávislých poslanců. Do vlády by se mohli dostat irští zelení, sociální demokraté nebo labouristé.

Vláda premiéra Varadkara, který je od konce února v demisi, zavedla v boji s šířením koronaviru řadu restriktivních opatření. V Irsku se podle posledních údajů nakazilo virem SARS-CoV-2 přes 11 000 lidí a přes 1000 jich nemoci COVID-19 podlehlo. Podle Reuters dohoda mezi Fine Gael a Fianna Fáil obsahuje mimo jiné bod o nutnosti vytvořit robustní záchranný fond, který pomůže při obnově irského hospodářství. »Bude to divné,« komentovala možnou vládní spolupráci s dlouholetým rivalem úřadující ministryně práce Regina Dohertyová. »Ale jak znám Iry, jsou schopní dát spory stranou, když jde o větší problémy,« dodala.

(čtk)