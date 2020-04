Ilustrační FOTO - Pixabay

Trenéři se těší na hřiště, sedm týdnů přípravy je prý ale příliš

Vybraní trenéři prvoligových fotbalových týmů, které oslovila ČTK, jsou rádi, že se v pondělí se svými svěřenci díky rozhodnutí vlády budou moci po skupinách vrátit do přípravy na hřiště. Shodli se ale na tom, že pokud sezona znovu začne nejdříve 8. června, bude případný sedmitýdenní tréninkový program příliš dlouhý. Tím spíš, že týmy zřejmě nebudou moci hrát přípravné zápasy.

"To, že od pondělí můžeme začít, je povzbuzující. I pro mě je to už dlouhé. Pro hráče je důležité, že budou mít balon. Sice ho mohou mít doma, že si budou někde samostatně kopat na bránu, ale hřiště je důležité. Už potřebujeme, aby hráči byli spolu, trochu se jim zvedla nálada a věděli, že to jde dobrým směrem a nemoc ustupuje," řekl jablonecký kouč Petr Rada.

Fotbalisté se od poloviny března připravovali jen individuálně v domácím režimu. "Jsme samozřejmě rádi, že situace s koronavirem se dostala do takové fáze, že můžeme aspoň částečně začít společně trénovat. Všichni si přejeme, aby se život vrátil do normálních kolejí, abychom byli zdraví. Nelze jásat, je třeba být stále pokorní. Ale věřím, že se liga stihne dohrát," uvedl kouč Slovácka Martin Svědík.

Trenéři budou moci svěřencům ordinovat zatím jen cvičení, při kterých nebudou v kontaktu. Na hřišti v jeden čas bude smět být osm hráčů v rozestupech. "Máme připraveno několik variant, které doladíme. Možná budeme současně na dvou hřištích, budeme točit hru s posilováním, gólmani budou mít svůj vlastní trénink. Plánujeme to rozdělit do tří skupin, abychom splnili hygienická kritéria," řekl zlínský kouč Bohumil Páník.

"Budeme muset dělat nějaká přihrávková cvičení, kde nebudete v kontaktu. A nic jiného. Spolu s realizačním týmem připravíme nějaké ty posilovací cviky. Nějaké cviky určitě jdou, dělají to tak v Německu. Není to to pravé ořechové, protože potřebujete kontakt, přáteláky, větší počet hráčů. Ale věřím, že k tomu se dojde," doplnil Rada.

Pokud by zůstalo u úterního rozhodnutí vlády a zápasy se mohly začít znovu hrát nejdříve od 8. června, čekala by týmy od pondělí sedmitýdenní příprava. Navíc zřejmě bez možnosti hrát přípravné zápasy.

"Pokud by se mělo hrát až od 8. června, máme sedm týdnů na přípravu, což je víc než v zimě. Bez osobního kontaktu to utáhnete tak 14 dní, ale fotbal je soubojový sport a nelze v něm jen zlepšovat kondici a preciznost individuálních schopností. Vrcholem tréninku je hra, završením celého cyklu pak zápas. Uvidíme, kdy nás situace pustí do kontaktu, do hry samotné a zda vůbec budeme moct odehrát nějaký zápas. Jít s jedním zápasem nebo i bez něj do mistrovské sezony, to není podle mě dobré," uvedl Páník.

Podobný názor má i Rada. "Jediné, co chci, je, aby lidi byli zdraví, abychom se zase mohli scházet. Vláda asi ví, co dělá. Na druhou stranu, když budu mluvit jako trenér, je to velká prodleva. Měli jsme pět neděl zimní přípravy, pak jsme odehráli čtyři kola a najednou máte 12 týdnů přípravy, bez přáteláků, bez konfrontace se soupeři. Zažil jsem fotbalovou kariéru za totality, kdy ty přípravy byly dlouhé. Ale v těch 10 nedělích mohl hrát člověk přáteláky. Tady prakticky nemůžete nic, ani trénovat ve dvaceti lidech. V tom vidím největší problém," upozornil Rada.

Ve Slovácku dokonce zvažují, že by v pondělí ještě netrénovali. "Zatím čekáme, jak se dále vyjádří LFA v návaznosti na rozhodnutí vlády. Podle termínovky, respektive zahájení soutěže, se rozhodneme, jak naplánujeme přípravu. Je docela možné, že příští týden ani trénovat nebudeme a budeme mít volno. K přípravě na obnovený start ligy nám stačí šest týdnů, což je doba obvyklá pro zimní přípravu, v létě bývá ještě o týden kratší. Nám tak začne nezvyklá jarní příprava a je potřeba už zohlednit i to, že letní příprava před další sezonou bude taky kratší," upozornil Svědík.

Pokud se liga rozběhne od 8. června, dohrát by se mohla až na konci července. Mezinárodní federace FIFA a UEFA už daly zelenou k prodloužení ročníku.

"Myslel jsem si, že by se mohlo začít hrát kolem 15. května, to jsem viděl jako reálné, že by to mohlo jít (dohrát). Někdo mi říkal, že hraniční je začít 30. května. Samozřejmě se to může změnit, kéž by to rychle ustupovalo a mohlo se hrát dřív. Ale 8. června je hraniční. Nesmí se nic stát, pokud by nějaký mančaft šel do karantény, což se snad nestane, tak se to stejně nemůže dohrát," přemítal Rada. "Zda se sezona dohraje, to si netroufnu říct. To nikdo neví. Ale musíme se připravovat na den D, kdy má vše vypuknout," dodal Páník.

