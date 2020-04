Ilustrační FOTO - Pixabay

Populistický krok premiéra

Za »těžce populistický krok« označila stínová ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová záměr premiéra Andreje Babiše (ANO) zvýšit od června platby za státní pojištěnce o 500 korun. Návrh chce premiér předložit vládě.

Podle Babiše bude potřeba do zdravotnictví dodat desítky miliard korun. »Dospěl jsem k návrhu, o kterém ještě neví ani ministr zdravotnictví, ani paní ministryně (financí Alena) Schillerová, že musíme navýšit platbu za státní pojištěnce. Myslím si, že od 1. června o 500 korun,« řekl Babiš v České televizi. Znamenalo by to podle něj do zdravotnictví 19,2 miliardy Kč navíc. O dalších 200 korun by se částka měla navýšit příští rok, což je dalších 53 miliard Kč.

Záměr premiéra je určitě chvályhodný, kdyby to ale nebylo právě jeho hnutí ANO, které před necelými dvěma měsíci prosadilo zamítnutí předlohy KSČM na pravidelnou automatickou valorizaci plateb státu zdravotním pojišťovnám za jeho pojištěnce. Platby státu se měly podle předlohy vypočítávat ze čtvrtiny průměrného platu za druhé čtvrtletí předchozího roku. Poslankyně ANO Andrea Brzobohatá poukazovala na to, že tyto údaje se po jejich zveřejnění ještě zpřesňují. Není jasné, který z nich by se pro výpočet použil. Návrh na zamítnutí zdůvodnila i argumentem, že přesnější úpravu valorizace plateb chystá vláda. K tomu zatím nedošlo, místo toho premiér přichází s návrhem, který nemá prodiskutovaný s těmi, kdo k tomu mají co říct.

Místo promyšlených kroků populismus

»Přijde mi to jako těžce populistický krok, když začátkem března poslanci vládního hnutí ANO zamítli náš návrh s odůvodněním, že na to nejsou v rozpočtu peníze a premiér nyní přichází s tím, že záhadně našel peníze, ale především to neví ministři, kterých se to nejvíce týká,« reagovala Aulická pro náš list. Do zdravotnictví a sociální oblasti by sice podle ní mělo jít v současné době hodně peněz, na druhou stranu by však všechny kroky měly být naplánovány, aby se nedělala opatření, která na sebe nenavazují a která nemají logiku. »KSČM samozřejmě nebude proti tomu, aby se navyšovaly platby za státní pojištěnce, dlouhodobě říkáme, že toto navýšení je potřeba udělat. Mělo by to ale být transparentní a předvídatelné, a proto jsme navrhovali pravidelnou valorizaci. Premiér tímto prohlášením v podstatě ukazuje, že ho nikdo nezajímá, ani jeho vlastní lidi, že se rozhoduje sám, že promyšlené kroky, které jsme měli, nepodporuje, ale řeší to populisticky,« uzavřela Aulická.

Pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát, je zhruba 5,9 milionu, jde o děti, seniory, nezaměstnané nebo vězně. Letos stát za každého z nich odvádí 1067 korun měsíčně.

Stínová ministryně práce za KSČM a místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Konec karantény až po testu

Nově lidem s nařízenou karanténou budou její trvání ukončovat praktičtí lékaři až po provedení krevního testu na přítomnost protilátek s negativním výsledkem. Vyplývá to z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které nabývá účinnosti 22. dubna. »Chceme, aby se lidé z povinné karantény mohli co nejrychleji vrátit k normálnímu životu a zároveň jsme měli jistotu, že jsou negativní,« sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Karanténa se tak podle něj neukončí někomu, kdo by mohl být bezpříznakovým nosičem. V případě lidí, kteří nemají svého registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, se nařizuje zajistit splnění daných podmínek pro osoby v karanténě krajským hygienickým stanicím.

Otcové opět u porodu

Opět mohou být otcové či jiné další osoby u porodu, a to za přesně stanovených podmínek. »Shodli jsme se s odborníky, že je to za stávající situace a při dodržení určitých opatření možné. Otec musí mít roušku, teplotu nižší než 37 stupňů Celsia a porod proběhne v samostatném pokoji,« uvedl ministr zdravotnictví.

Stát 10. března zakázal kvůli šíření koronaviru návštěvy nemocnic, ale s výjimkou právě u rodiček. Ministerstvo však 18. března výjimku u rodiček zrušilo. Koncem března pak úřad umožnil přítomnost třetí osoby například u porodů tělesně či duševně postižených rodiček.

Vojtěch původně plošný zákaz přítomnosti otce u porodu odůvodňoval žádostmi lékařů. Ti podle něj varovali před zavlečením nákazy mezi zdravotníky přítomné u porodu.

Zmírnění pravidel pro vycestování

V řádu týdnů se podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly zřejmě zmírní pravidla pro vycestování za hranice. Diskutuje se podle něj hlavně o cestách v létě do Chorvatska a na Slovensko. V polovině června by se mělo ukázat, jestli mírnění pravidel v ČR bylo úspěšné. Potom by mohlo být povoleno cestovat do zemí, kde je epidemiologická situace lepší nebo stejná jako v ČR, řekl v České televizi. Podle Prymuly bude záležet na vzájemných dohodách mezi zeměmi, jestli budou své občany vzájemně přijímat. »Pokud se bude vracet z nějaké rizikovější země, tak samozřejmě půjde do karantény. Ze zemí, kde není to riziko vyšší, to nebude nutné,« řekl náměstek. Pro letní sezonu zřejmě podle něj nějaké dohody mezi zeměmi vzniknou.

