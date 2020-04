Ilustrační FOTO - Pixabay

Má stát ručit za dlužné nájemné?

Stát by měl podle Senátu garantovat majitelům bytů čtyři pětiny nájemného, které by lidé dlužili kvůli nedostatku příjmů v důsledku epidemie koronaviru. Zákon o možnosti odkladu nájemného v bytech tak bude muset znovu posoudit Sněmovna.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) se senátní úpravou nesouhlasila. Argumentovala tím, že nájemci a pronajímatelé by se mohli dohodnout a nechat 80 procent nájemného zaplatit stát.

Norma má podle původního záměru vlády zaručit, že nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat výpověď z bytu kvůli tomu, že jako nezaměstnaní bez příjmů nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné nájemné ale budou muset splatit do konce letošního roku. Senátoři namítali, že pronajímatelé nemají zákonem zaručeno, že dlužné nájemné jim bude zaplaceno.

Splátky nájemného bude možné podle ministryně odsunout v případě, že nájemník doloží, že nemůže platit v důsledku snížení svých příjmů kvůli epidemii koronaviru. Sněmovna na návrh člena hospodářského výboru Leo Luzara (KSČM) rozhodla o tom, že nájemník bude muset předložit potvrzení od úřadu práce. Náležitosti potvrzení má stanovit metodický pokyn. Senát na návrh Petra Koliby (ANO) chce, aby potvrzení vystavoval zaměstnavatel nebo příslušný orgán státní správy.

Dostálová zdůraznila, že zákon neznamená legalizaci neplacení nájemného, ale má ochránit nejohroženější vrstvy. »Naše snaha je zaměřená na zranitelné nájemce,« řekla senátorům. Snahou vlády bylo podle ní také minimalizovat dopady na pronajímatele. Nájemníci proto nebudou zproštěni povinnosti hradit služby spojené s bydlením.

Nová povinnost pro Airbnb

Těsně o jeden hlas Senát schválil novelu zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu, podle níž zprostředkovatelé turistického ubytování v soukromí formou digitálních platforem typu Airbnb budou povinni sdílet s českými úřady informace o uzavřených smlouvách. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Nová povinnost by mohla podle ministerstva pro místní rozvoj pomoci při trasování lidí, kteří přišli do styku s člověkem nakaženým novým typem koronaviru. Mnozí senátoři to ale zpochybňovali, když upozorňovali na to, že digitální platformy budou mít na poskytnutí údajů o ubytovatelích 30 dnů.

Provozovatelé digitálních ubytovacích platforem budou muset podle novely sdělit na vyžádání obecnímu živnostenskému úřadu poskytovatele ubytování počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu bytu. Živnostenské úřady budou moci údaje předávat dalším institucím, třeba hygienickým stanicím a cizinecké policii. Za porušení povinnosti poskytnout údaje bude podle novely hrozit zprostředkovatelům až milionová pokuta. Rozhodnutí o sankci navíc bude moci živnostenský úřad zveřejnit.

(jad)