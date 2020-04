Život s pandemií

Koronavirus nám převrátil celý život vzhůru nohama. Je to těžké, změnit ze dne na den zavedený styl. Rozhodně však neskončila práce. Vzhledem k většímu využívání moderních komunikačních prostředků se na mě obrací spousta lidí, ať už se jedná o občany nebo představitele obcí a měst. Nezastavil se ani chod parlamentu a jeho výborů. Problémy se řešit musí.

Doba k jejich projednávání musí být co nejkratší. Dá se říct, že zvonění telefonu je častější nežli dříve. V této neočekávané době začali internet využívat ve velkém měřítku i senioři. Je to často jejich jediná možnost komunikace s blízkými. Rodičům přibyly povinnosti učení s dětmi a mnohdy je to opravdu náročné. Když k tomu přidáme práci z domova a péči o rodinu, je těch starostí nad hlavu. Ženy mají i další úkol, uvařit. Na sociálních sítích probíhá celá výměna receptů, často těch, které vařily už naše babičky. Tento stav omezení snad brzy skončí, ale na druhé straně, neoblíbená opatření pomáhají koronavirus omezovat v jeho šíření. Stát se snaží pomáhat, ale i jeho možnosti jsou někdy omezené. Bude třeba velkého úsilí k návratu běžných standardů života. Jsem ráda, že hlavní slovo při různých zákazech mají odborníci z řad lékařů. Nařízení se nám nemusí líbit, ale rozhodně byla a jsou prospěšná k ochraně našich životů.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny