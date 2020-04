Dobré a špatné zprávy ze zdravotnictví

Poslední data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ukázala, že se v ČR podařilo zastavit nekontrolovatelné šíření infekce a kapacity akutní lůžkové péče mají nadále rezervy. Nyní je proto čas postupně uvolnit i poskytování zdravotní péče, která byla v uplynulých týdnech odložena a také péči, která sice není akutní, ale je důležitá s ohledem na zdravotní situaci pacienta a kvalitu jeho života. Ordinace a zdravotnická zařízení by se tak měla připravit na návrat k běžnému režimu v poskytování zdravotní péče.

Samozřejmě při dodržení doporučených protiepidemických opatření, jako například objednávání pacientů na konkrétní dobu, oddělená ordinační doba pro pacienty s onemocněním COVID-19 nebo dostupná dezinfekce. Je třeba také co nejvíce využívat možnost eReceptu, vydávání neschopenky/karantény formou eNeschopenky, zajištění žádanek k laboratornímu vyšetření a umožnění telefonické konzultace s lékařem. Nemocnice by měly plánovanou zdravotní péči poskytovat pouze za předpokladu zajištění dostatečné rezervní kapacity pro péči o pacienty s onemocněním COVID-19 vyčleněné v rámci kraje. U lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče bude ke konci dubna zhodnocena epidemiologická situace, na jejímž základě bude rozhodnuto o podmínkách její obnovy. Zatím VZP prodloužila platnost již vydaných poukazů o šest měsíců. To jsou ty lepší zprávy.

K těm horším patří fakt, že ekonomický dopad koronavirové pandemie na zdravotnictví bude v řádech desítek miliard korun a vláda už má jen dva měsíce na to, aby rozhodla o navýšení plateb za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění.

KSČM bude zároveň chtít po ministerstvu zdravotnictví podrobné vysvětlení, jak byly nakupovány ochranné pomůcky za miliardy a zda nebyl nouzový stav zneužit k podivným nákupům. Zprávy z médií i osobní zkušenosti hovoří přesvědčivě. Jestliže se podezření potvrdí, pak musí být nejen vše řádně prošetřeno policií, ale měl by odstoupit i zodpovědný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM